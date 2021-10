Miguel Garrido (CEIM): "Las políticas del Gobierno son las menos indicadas para el crecimiento de la economía"

Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno planea llevar a cabo: "Nos preocupa que se ha tomado en consideración previsiones que no cumplen con la realidad de lo que estamos viviendo. Cuando manifestaban que habíamos superado la crisis y nos encontrábamos en un crecimiento sostenido y muy fuerte, el Banco de España o el INE ha desmentido que eso sea cierto, lo estamos comprobando los empresarios y las familias".

"Vamos a dejar una deuda que las nuevas generaciones no van a poder pagar"

El vicepresidente de la CEOE sostiene que "en estos Presupuestos se ha echado todo al gasto público y, en la partida de ingresos, se considera que habrá un incremento de la actividad que es muy difícil que se consiga. No por la tendencia, sino porque las políticas que se están siguiendo desde el Gobierno son las menos indicadas para favorecer ese crecimiento".

Por ello, Garrido insiste en que "si no se acometen las reformas que necesita el país, sino que se empeora la productividad por las medidas adoptadas, creemos que es un juego de hacernos trampas a nosotros mismos, dibujar un cuadro macroeconómico que no se va a cumplir. Lo triste es que no pasará nada cuando no se cumpla, la culpa se la echarán a lo que sea y los responsables del desacierto y malas previsiones no les ocurrirá nada. No asumen responsabilidad en el sector público".

"Cuando el déficit se dispare nadie tendrá la culpa, a los responsables no les va a ocurrir nada"

Ante esta situación, el presidente de CEIM se muestra preocupado porque "vamos a dejar una deuda como herencia a las generaciones futuras que no van a poder pagar. Deben cambiar radicalmente las políticas que el Gobierno está anunciando que pondrá en marcha, es todo lo contrario. Puede ocurrir, como estamos viendo, que España sea el país que más tarde en recuperar la actividad de 2019. Necesitamos mejorar productividad, las empresas deben ser viables y rentables, solo así crearemos mayor riqueza para repartir entre todos. La inversión extranjera se va a otros países".