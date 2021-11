María San Gil, en TRECE: "NEOS nace para responder a la destrucción de la sociedad por parte del Gobierno"

María San Gil ha pasado ante las cámaras de 'El Cascabel' de TRECE para hablar sobre NEOS, una nueva asociación cuyo objetivo es, según explica, "hacer frente a la necesidad de dar respuesta a la intención del Gobierno de hacer una ruptura y destrucción de nuestro orden social. Desde la sociedad civil entendemos que tenemos que alzar la voz, ser influyentes y determinantes para decir lo que no nos parece bien y que se nos escuche".

NEOS, que es el acrónico de norte, este, oeste y sur, parte de "la idea que nos viene a la cabeza es que el país está desnortado, necesita una brújula, y se nos ocurrió ponerle este nombre". San Gil ha señalado en TRECE que esta asociación está "fuera de la política y no tenemos ninguna voluntad de formar parte, pero sí queremos influir porque los políticos cambian la sociedad. Nos identificamos con los principios del humanismo cristiano. Queremos ser claros y honestos y que la gente nos identifique. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra fe y fundamentos cristianos que queremos aplicar a nuestra vida. Montamos 7 grupos de trabajo por cada elemento que está siendo atacado por este gobierno del frente popular. Llevan un año trabajando, tratamos la vida, la verdad, la dignidad de la personal, la familia, la nación, la corona y las amenazas globales; elementos atacados por el Gobierno".

San Gil asegura que "se están atacando cimientos fundamentales de nuestra sociedad, si no se valora la vida y la dignidad de la persona, la sociedad está abocada al fracaso. Este Gobierno aplica estas leyes sin someterlas al debate o escuchar a los expertos. Neos tiene la responsabilidad de hacer que la sociedad se dé cuenta de lo que tenemos. Por ejemplo, la solución no es la eutanasia, antes de matar a nadie se pueden hablar de otro tipo de cosas.

"Estamos organizados, pero no tenemos organigrama, no hay cargos ni portavoces", aclara la miembro de NEOS. "No sabemos quién lo va a dirigir, no queremos poner nombres y apellidos, aunque hay gente reconocida como Jaime Mayor, Paco Vázquez, Íñigo Gómez Pineda, etc. Tenemos establecidas diversas fórmulas de colaboración y trabajo conjunto. Animo a todo el mundo que esté harto y cansado, a la sociedad que no se siente representada, que no ve defendidos sus valores, va a tener la voz de NEOS".

Por último, María San Gil ha explicado que "tenemos voluntad de ser propositivos, vamos a plantear una alternativa cultura. No solo vamos a ir en contra de lo que haga el Gobierno, sino proponer para generar un terreno abonado de encuentro y que puedan nutrirse algunos partidos, aunque no tengamos relación directa con ellos".