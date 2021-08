Manuel Martínez, presidente de ASAJA en Campo de Cartagena: "Los agricultores no somos los únicos culpables"

Manuel Martínez, presidente de ASAJA en el Campo de Cartagena, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos la posición de los agricultores en la zona.

El presidente de ASAJA manifestó: “Somos los damnificados por la mala imagen que se nos está dando de nuestra comarca y somos el punto de mira aunque no tengamos el 100% de culpabilidad de este caso”. A pesar de que son parte de la responsabilidad, Manuel explica que “hay otros factores que influyen en la contaminación del Mar Menor como los vertidos mineros y vertidos de aguas residuales de la presión urbanística que hay entorno a la laguna, el sector agrario no es el mayor culpable sino que hay muchos factores para que finalmente haya ocurrido esto”.

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta de que hay ilegales en la agricultura, Manuel asegura que “no está de acuerdo porque no los hay, imagino que se refiere a las superficies que están fuera de la zona de riego, lo que está claro que cualquier actividad agrícola significa supuestamente contaminación ya que se utilizan abonos, fertilizantes, si no hay productividad no hay contaminación”.

Ante una posible solución, Manuel asegura que “esperábamos que la ministra desvelase el ‘Proyecto Destino Cero’ que significa aislar el acuífero del Campo de Cartagena de la laguna salada de forma que no haya vertido de drenaje del acuífero, por otro lado lo que ha hecho el gobierno regional de Murcia ha sido poner en marcha la Ley del Mar Menor que ha limitado la utilización de ciertos abonos, además de limitar la cantidad de uso y se está optimizando y controlando mucho la cantidad de abono y agua. Tenemos que tener en cuenta que la agricultura de Murcia y Almería son de las más productivas gracias a la tecnología y el buen conocimiento de los agricultores”.