Manuel González, teniente coronel: "España ha cooperado 20 años para defender los derechos de los afganos"

Este miércoles, 1 septiembre, es el primer día sin soldados occidentales en Afganistán. El teniente coronel Manuel González Fernández, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército, experto en yihadismo y profesor de geopolítica, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para analizar la situación en Afganistán tras la retirada de todas las fuerzas militares del país: “Hay un total vacío de noticias, ya no queda nadie en Afganistán y quienes informan están ya ocultos. Hay personas que colaboraron con las fuerzas internacionales y tienen miedo, pero también los que no colaboraron tienen miedo al futuro por la incertidumbre”.“China tiene interés desde hace miles de años, la ruta de la seda que ahora están recuperando es básica para ellos y fundamental”.

El teniente coronel explica que “la tendencia a salir de Afganistán viene desde Obama, Trump la encauzó y Biden la ha desarrollado. Han decidido que su presencia allí les cuesta muchas vidas. Desde que están allí, han muerto 2.446 americanos, 1.444 del resto de tropas y 102 bajas militares españoles y 2 intérpretes. Sumando todo, incluyendo civiles, son 200.000 personas. EE.UU. veía que era una inversión poco rentable”.

"EE.UU. veía que era una inversión poco rentable”

Por otro lado, el teniente coronel Menuel González ha afirmado que "la satisfacción de España es que ha colaborado y cooperado durante 20 años para hacer un mundo mejor, un país más libre y defender los derechos y libertades de los afganos, la igualdad de las mujeres afganas y defender colectivos".

?? "Hay un total vacío de noticias, ya no queda nadie en Afganistán y quienes informan están ya ocultos. Hay personas que colaboraron con las fuerzas internacionales y tienen miedo".



?? Manuel González, teniente coronel y experto en geopolítica, en #ElCascabel1Spic.twitter.com/eRHJn1JNEH — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) September 1, 2021





En cuanto a cómo considera Manuel González que evolucionará el país, apunta a que “hoy es el día cero, hay incertidumbre sobre qué van a hacer los talibán. No lo sabemos. Mi opinión es que van a seguir moderados, pero cuando el lobo se quite la piel de cordero, volverá a ser lobo. Su marca de empresa es la sharía totalmente estricta, no creo que la modifiquen mucho”.

"La marca de empresa de los talibán es la sharía totalmente estricta, no creo que la modifiquen"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, ha explicado que “Afganistán es un país duro como una roca, con personas fanáticas y escurridizas. El desarrollo del estado afgano ha sido una modificación de su propia identidad, pero han conservado una identidad islámica”. Además, ha recordado que “en ningún conflicto nunca se hace todo perfecto, se dejan flecos. Todos los países sacarán consecuencias positivas de cómo se han hecho las cosas y aprender para el futuro”.