Luis Planas, en TRECE: "Garzón deberá admitir que las expresiones que ha utilizado son muy confusas"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha pasado ante las cámaras de ‘El Cascabel’ de TRECE para responder sobre la tensa polémica originada por Alberto Garzón sobre la calidad de la carne española. En la entrevista, Luis Planas ha confirmado que el ministro Garzón y él han hablado hoy: “Lo que le he dicho es conocido, me gusta siempre sacar conclusiones y mirar las cosas”.

En este sentido, ha explicado que él no es “quién para juzgar a nadie, tengo mis opiniones y las expreso. Ha habido unas declaraciones que no han sido afortunadas que se han aprovechado de forma política. Es entendible que se pueda producir. Nuestra agricultura y ganadería merece respeto, apoyo y consideración”.

Por ello, ha dicho que “tengo un gran respeto por quien opina de la misma o distinta forma que yo. Garzón deberá admitir que las expresiones que ha utilizado son muy confusas, como el concepto de la ganadería intensiva con las macrogranjas, y el hecho de que se ponga en duda la calidad de nuestros productos de cara a la exportación. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, porque nos compran por la calidad de los productos y sus buenos precios. Cuando exportamos fuera de la UE, vienen misiones a inspeccionar”.

El ministro ha añadido que “con independencia de lo que puede resultar atrayente de esta polémica y que son cosas normales en un gobierno de coalición, descubrimos hasta qué punto los ciudadanos ignoran cuál es el origen de los alimentos que consumimos, cómo se producen, en qué forma y es preocupante. Somos una sociedad bien informada y, en cambio, algo tan básico como el origen de los alimentos, es bastante desconocido. Me gusta la iniciativa de incluir un QR en para ver quién ha producido los alimentos y cómo. En el caso de la carne debería hacerse. Se ignora que más del 80% de la carne que consumimos es intensiva. Hay tantos matices que es muy difícil llegar al consenso”.

El ministro Luis Planas se ha referido también a las dificultades de las granjas pequeñas y la denuncia de los nitratos: “Hay una posición de la Comisión Europea y una denuncia a 19 de los 27 estados miembros en relación con el tema de los nitratos que afecta a la agricultura. En esta materia, hay que hacer un trabajo y un progreso evidente. Es una directiva de 1991, pero que ha tenido muchas dificultades de implementación. Hay granjas pequeñas que tienen dificultades y estamos impulsando proyectos con cargo a los fondos de recuperación en las comunidades autónomas para crear unidades que traten esos desechos de la producción animal que tienen efectos en el medioambiente”

“Nuestros ganaderos y agricultores saben que han sido un pilar fundamental en toda la pandemia. Hemos solucionado parte de los problemas del 2020, pero hay un sentimiento de incomprensión que yo comparto, es uno de los grandes problemas de Europa de la visión urbana y rural. Tiene que ver con una visión cultural y demográfica, no política. Entiendo que se sientan incomprendidos muchas veces”.

El titular de la cartera de Agricultura cree que las declaraciones de Garzón no afectarán a las exportaciones del producto español: “Reino Unido tiene un estatus diferente tras su salida de la Unión Europea. Esto no va a tener efecto, es una gota de agua en un océano, la realidad no deja dudas. Si los españoles no somos los primeros que defienden los productos españoles, ¿quién lo va a hacer? Debemos estar orgullosos de lo nuestro”.

El ministro Planas también ha explicado que “la expresión macrogranja depende de quién la utilice. Tenemos una ordenación bastante avanzada. Me parece importante que seamos importantes de conciliar la producción de alimentos con la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones, y al mismo tiempo que estén integrados en el entorno. La España interior menos poblada debe generar actividad”.

Por último, ha recordado que "estamos saliendo de un período durísimo y a cuantos más acuerdos lleguemos, mejor. Debemos aprovechar el impulso para lograr una recuperación que será más intensa y efectiva si los políticos nos ponemos de acuerdo entre nosotros".