Los padres de un niño conectado a un respirador, ante la subida de la luz: "Él paga cada vez más por respirar"

'El Cascabel' ha sido testigo este martes del caso de Aarón, un niño de 7 años que sufre una enfermedad neuromuscular que le provoca no tener fuerza en los músculos del cuerpo, le afecta a los intercostales y no le permite respirar por sí solo. Tiene que estar conectado permanentemente a un respirador que le mantiene con vida. Sus padres, David y Verónica, han contado a Antonio Jiménez cómo esta máquina le permite sobrevivir.

Además, Aarón "lleva un pulsioxímetro que le mide las constantes vitales y nos asegura que no se le ha obstruido la cánula o que no pueda respirar. También un aspirador de secreciones para mantener esa cánula despejada y que fluya el aire, y por último tiene un asistente de tos que le suba la secreción desde los pulmones y evitar las neumonías", explican.

"Nosotros no pagamos por respirar, nuestro hijo sí. Sin esta máquina, se muere"

En su lucha por conseguir reducir el coste de la electricidad que su hijo necesita para sobrevivir, los padres señalan que "en 2017 entregamos más de 200.000 firmas en el ministerio para conseguir que a estas personas se les incluyera en el bono social, y lo conseguimos como vulnerables severos, nos dan un 40% en la energía consumida, pero es muy poca cantidad, hemos llegado a tener desde invierno de este año hasta ahora a pagar en diciembre 330€ de factura con un descuento de 23€ del bono social, el resto eran impuestos. Según fue disminuyendo el invierno la factura disminuyó, pero sigue siendo superior a 100€ todos los meses. En mayo nos dieron la última factura y no nos ha vuelto a venir ninguna. Estamos temblando, no sabemos realmente lo que nos va a venir", confiesan estos padres.

?? El hijo de David y Verónica tiene una enfermedad neuromuscular que le impide respirar por sí solo y tiene que estar conectado permanentemente a un respirador.



?? Nos explican en #ElCascabel14S la dificultad de pagar la factura de la electricidad tras las últimas subidas pic.twitter.com/68r9PyWH8b — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) September 14, 2021





Pero no se rinden, ni piensan hacerlo nunca. De hecho, aseguran, "esperemos que con las medidas consigan rebajar algo, pero con esta noticia que nos hemos enterado de las eléctricas que quieren bloquear las centrales nucleares, va a seguir subiendo y subiendo el precio. Poca gente paga por respirar, no deberían estas personas y no ya solo mi hijo, que quien necesite una máquina para vivir no debería pagar, que le pongan un contador a la máquina, deberían tener electricidad gratis. Nosotros no pagamos por respirar, el sí. Sin la máquina, mi hijo se muere".

David y Verónica han recordado que "hay 11 niños como Aarón en España. Hay otro tipo de enfermedades infantiles y de adultos que requieren máquinas para vivir. Las eléctricas no tienen miramiento, les damos igual. Nos prometieron muchas cosas y no tenemos nada". Sin embargo, el lado bueno de esta historia es que, gracias a su aparición en 'El Cascabel' de TRECE, la fundación Iberdrola se ha puesto en contacto con este programa para responder a los padres y asegurarles que "estarán para ayudarles en todo lo que sea necesario".