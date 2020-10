Javier Chicote, periodista de 'ABC': "Pedro Sanchez abusa de todos los recursos públicos como un dictador"

Javier Chicote ha añadido a esta infomación que "por la información que dispongo, eran mínimo 10 personas entre adultos y niños, lo que hemos hecho es preguntar a la presidencia del Gobierno, que no contesta, pese a que el Consejo de Transparencia les ha obligado en una resolución firme a que informen. Están obligados a decirnos cuántos y por cuánto tiempo estuvieron allí. Es un grupo numeroso, no invitamos a una pareja a que venga el domingo por la mañana y se vayan después de comer. Fue un número importante y estuvieron allí, lo pagamos todos los españoles con los impuestos y Sánchez no responde".

Javier Chicote pide Pedro Sánchez que dé la cara y explique lo que sucedió

El periodista de 'ABC' ha aclarado, pese a ello, que "no es ilegal hacer esto, pero si hablamos de ética política, se pueden hacer invitaciones razonables. Ahora bien, como contribuyente estoy dispuesto a pagarle los langostinos de Sanlúcar a Sánchez, su mujer y sus hijas, pero si me das a elegir, prefiero no hacerlo a un grupo de amigotes de Pedro Sánchez, sus mujeres y sus hijos que se van de vacaciones con cargo a los Presupuestos del Estado. Éticamente no tiene pase. Pero por lo menos que dé la cara Pedro Sánchez y lo diga".

Además, ha añadido que "mañana publicamos un ultimátum que envió Transparencia, presidencia dice que no da la información por temas de seguridad. Si no lo hace, van a proceder a publicarlo en la web de Transparencia y sin perjuicio de otras actuaciones. Están hasta las narices y le dicen al presidente que tiene que cumplir, esto responde a un maniatado que está en la Ley de Transparencia del Gobierno. Habría que actuar por la vía penal, ¿le ponemos una querella en el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez? No es la primera vez que oculta información".

"Pedro Sanchez está abusando de todos los recursos público como si esto fuera su cortijo"

Javier Chicote tiene claro que la conclusión, una vez más, de este comportamiento, es que "Pedro Sanchez está abusando de todos los recursos público como si esto fuera su cortijo, esta comportándose como un dictador, pero como somos pocos los que denunciamos estas barbaridades, parece que le está saliendo gratis".