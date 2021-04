Jano García, en TRECE: “Las medidas impopulares se las comerá el gobierno de turno porque las impondrá Europa”

Jano García, economista y director de 'El Liberal’, ha analizado en 'El Cascabel' las últimas propuestas económicas del Gobierno para paliar la complicada situación en la que se encuentra el sistema de pensiones en nuestro país. Ante medidas como ofrecer recompensas a quienes retrasen la edad de jubilación, Jano opina que “es positivo bonificar a quienes quieren seguir trabajando, que se les dé la oportunidad, pero estamos viendo parches a un sistema de pensiones que no es viable en España, que se planteó para un momento en el que la esperanza de vida no es la actual, y además tenemos unas tasas de paro que hace que sea inviable el sistema de reparto que está actualmente establecido. El Gobierno no quiere reformarlo porque juega la baza electoral, son 9 millones de personas quienes reciben una pensión y no quieren verse perjudicados de cara a unas elecciones. Pero es una decisión que hay que tomar antes o después”, asegura.

En este sentido, el economista añade que “si quisiésemos mantener el sistema de pensiones un tiempo más, tendríamos que tener pleno empleo, una tasa de paro inferior al 5%. En España no lo hemos tenido nunca en democracia. La tasa más baja ha sido del 7,5% en la época previa a la crisis financiera. Quienes pagan las pensiones de los jubilados son quienes trabajan. Con una tasa del 16% y un 40% de desempleo juvenil y lideramos las tasas de toda Europa, es inviable”.

Jano García encuentra la razón por la que no se acometen dichas reformas en que “es una medida impopular y nadie quiere pagar el coste electoral. Son reformas que no se ven reflejadas en cuatro años, cuando hay un presidente quiere revalidar y seguir en Moncloa. ¿Quién va a hacer una reforma positiva para el país y que no se van a ver los resultados en menos de cuatro años? La Unión Europea”, explica el divulgador que, no obstante, aclara que “ahora va a ser muchísimo peor porque vamos poniendo parches. Este sistema que estaba muy bien en su momento, es completamente inviable. Es una ventaja que las medidas impopulares se las va a comer el gobierno de turno porque las va a imponer Europa”.

Con respecto a las promesas que, de cara a las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, han adelantado los diferentes candidatos, Jano aclara que “estamos en campaña y parece que todo vale, pero la realidad no es esa. Debemos ser conscientes. Hemos aprobado unos Presupuestos Generales del Estado inviables que preveían una tasa de crecimiento del 9,8%. Sánchez salió hace unos días diciendo que sería del 6,5%, todavía vamos a tener menos dinero. Ponernos a decir que vamos a dar pagas, es un disparate. En educación prácticamente invertimos lo mismo que en pagar los intereses de la deuda pública. Soy partidario de que se hagan ajustes en la clase política, pero hay que hacer una reforma de fondo”.