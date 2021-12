Inés Arrimadas, en TRECE: "El PP demuestra que es capaz de hacer cosas muy feas por llegar a la Moncloa"

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha pasado ante las cámaras y el plató de 'El Cascabel' de TRECE para explicar los motivos que se esconden tras la decisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de convocar elecciones anticipadas por la "falta de lealtad" de la formación naranja, hasta ahora su socio de gobierno, al que ha acusado de pactar los presupuestos a sus espaldas con Por Ávila, y también por la hipotética moción de censura que podría presentar el PSOE en marzo.

La líder de Ciudadanos apunta a que este acontecimiento "no se lo esperaba nadie, no tiene sentido. Francisco Igea hacía declaraciones públicas el sábado ofreciendo al Partido Popular ir en listas conjuntas porque el gobierno funcionaba bien. Mañueco ha cedido a la presión de Génova que necesitaba sus planes para Moncloa. Me da pena que se usen comunidades autónomas como moneda de cambio. Si criticamos lo que hizo Sánchez con Cataluña también hay que ser crítico con esto".

Arrimadas apunta a que Pablo Casado "necesita tapar la victoria de Ayuso en su guerra interna y se equivocan de enemigo. El Gobierno de Ciudadanos y el PP en Castilla y León ya había sufrido una moción de censura presentada por el PSOE que intentó sobornar a ciudadanos, y dijimos que no y fuimos leales. En Castilla y León se había testado la fortaleza de gobierno. Es indignante estar gobernando muy bien y que te metan la puñalada. Entiendo que tienen que buscar excusas. He hablado mucho con Fernández Mañueco, hemos hablado mucho y le considero una persona templada. Es un día de sentir pena, hay partidos que son capaces de utilizar los territorios y las elecciones como piezas de un ajedrez. Igual que Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en la Moncloa, el PP está demostrando que es capaz de hacer cosas muy feas por llegar a la Moncloa y tapar sus líos internos. El PP en 30 años de gobierno en Castilla y León no había eliminado el impuesto de sucesiones hasta que ha llegado Ciudadanos".

"El PP se equivoca de adversario, el problema de España es Sánchez y su Gobierno"

En este línea, la presidenta de la formación naranja manifiesta que "Casado cree que necesita una victoria que no sea la de Ayuso y ver qué hace para llegar a la Moncloa. El PP se equivoca de adversario, el problema de España es Sánchez y su Gobierno, y está gastando mucha energía en atacar a sus supuestos aliados cuando deberíamos estar haciendo ver a la gente que hay una alternativa plural, una salida a Sánchez y sus socios. Casado solo no va a poder solucionar este problema. Me pareció muy mal cuando insultó a Santiago Abascal en la moción de censura".

Además, Arrimadas también se ha referido al acuerdo del PP y Ciudadanos en Andalucía donde, dice, "creo que Juanma Moreno no va a ceder a esta presión de Génova, yo tengo que hacer lo correcto aunque las vísceras te pidan otra cosa. Los ciudadanos no tienen la culpa de los líos de algunos partidos, tenemos que pensar en ellos y aunque me digan que tenemos que devolvérsela no voy a hacer nada que me impida dormir tranquila". Y ha insistido en que "siempre le he dicho a Pablo en privado y en público que para vencer al sanchismo y este Gobierno hay que colaborar y entender que solo no se puede. Sabía que enfrentarse al bipartidismo no es fácil".

"Sánchez debería haber actuado desde hace semanas"

Sobre la inacción del Gobierno ante el alarmante aumento de casos de covid debido a la variante ómicron y la proximidad de las fiestas navideñas, Arrimadas critica que "otra vez en la víspera de Nochebuena tenemos a los españoles pegados a la televisión para saber si se pueden reunir o no. Esto de Sánchez ya sabemos lo que es, no sorprende, una sinvergonzonería más del presidente. Hay que ser prudentes, llevamos 2 meses en Ciudadanos diciendo al Gobierno que hiciera un fondo extra de refuerzo a la atención primaria, garantizar los testeos masivos. Antes que cierres y restricciones masivas, a nivel nacional habría dado una respuesta al pasaporte covid. Antes que en el último momento llegar a eso, Sánchez debería haber actuado desde hace semanas. Pero en la reunión va a sacar un barreño, se va a lavar las manos, va a decir que las vacunas son para él y que se ponga la medalla y las restricciones para otros. La reunión va a ser dos días antes de Navidad. Vacunas, testeos y refuerzo de la atención primaria es lo que necesitamos. Es aplicar sentido común, pero con este Gobierno es como pedir que te toque 5 veces la lotería".