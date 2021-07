Ignacio Camacho: "El PP se ha equivocado, en democracia no cabe nombrar persona non grata a nadie"

Ignacio Camcho, periodista de ABC, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la situación en la que Vox ha llegado a pedir en la Asamblea de Ceuta que se declare a Santiago Abascal como persona non grata.

Ignacio cree que: “El PP se ha equivocado porque en democracia no cabe nombrar persona non grata a nadie a salvo que se trate de un terrorista o un delincuente y Vox ha sobreactuado también. No creo que este conflicto genere tantos problemas como el discurso de Casado en la moción de censura. Son dos partidos que se disputan un electorado similar y saben que pueden estar obligados a entenderse en un futuro mediano y en un momento se tendrán que aceptar aunque no les agrade, pero para esto aún falta mucho”.

En el caso de Andalucía Camacho indica que no ve imposible que Juan Manuel Moreno vuelva a gobernar con el apoyo de Vox pero sin que entren a gobernar como es el caso de la Comunidad de Madrid. Camacho apuesta que si hay un adelanto de elecciones por no sacar los presupuestos, sería en marzo el adelanto electoral, “si siguen como van las encuestas” advierte Camaho. “A Juanma Moreno le importa más la estabilidad interna de Ciudadanos que la falta de apoyo de Vox”,señala Camacho.

Vox que ha pedido en la Asamblea de Murcia revocar esa declaración de persona non grata a su líder, Igancio acerca de esto piensa que: “Desde fuera de la política, debe revocar ya que PP puede marcar la distancia política con Vox en Ceuta, es verdad que la política de Vox sobre crisis migratoria ha sido incendiaria, un partido que aspira a gobernar el Estado no puede compartirlo pero, hay que poner por encima la pureza democrática y en democracia no cabe nombrar a alguien persona non grata, pero no creo que se revoque ya que en los partidos cuesta rectificar”.