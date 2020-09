García-Page, en 'El Cascabel': "Si no se ponen de acuerdo el PP con el PSOE, uno pierde la esperanza"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha comentado la actualidad en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. Asuntos como la negocaciación de los Presupuestos Generales del Estado, la tramitación de los indultos a los presos separatistas, la situación de la Covid-19 en España y, especialmente, en Madrid, así como el aumento de las okupaciones, han tenido cabida en la entrevista.

Sobre los Prespuestos, el dirigente socialista señala que "el Gobierno quiere tener Presupuestos. Para poder gestionar los fondos de Europa, tiene que haber un escenario despejado. No hay tanto dinero para repartir, lo que hay son problemas. Estamos en un agujero considerable. Es bastante triste que no se haya podido fraguar un gran acuerdo ya no con Ciudadanos, sino con los grandes partidos. Con este problema, no va a caer el Gobierno, va a caer el país. Creo que si se habla de Presupuestos, se habla de eso, no puede incluir soberanía ni otros conceptos simbólicos, es evidente", ha afirmado.

Sobre las conceciones que Pedro Sánchez tendría que hacer al independentismo, García-Page añade "los Presupuestos, si son del Estado, es más cómodo y lógico pactarlos con quien cree en el Estado, no con quien quiere acabar con el Estado. Lo deseable sería pactarlo con quien quiere el bienestar del Estado y no atacarlo o romperlo. Pero primero hay que conocer el presupuesto. Si en España no se pone de acuerdo el PP con el PSOE con la que está cayendo, casi uno pierde la esperanza de con qué nos podremos poner de acuerdo. No lo digo por el PP, sino porque se necesita una cultura distinta. Valoro mucho el planteamiento de Ciudadanos, es una apuesta, tiene que rendir cuentas. Ojalá hubiera habido acuerdos entre el PSOE y Ciudadanos entre las elecciones y nos habríamos ahorrado muchas torturas". Para cerrar la cuestión, ha sentenciado que le gustaría que el documento "no incorpore ningún planteamiento constitucional, porque la soberanía, la unidad y la Constitución no depende del Gobierno, sino de todos".

García-Page defiende la actuación del Rey y de la Casa Real: "Lo están haciendo estupendamente"

En cuanto a la ausencia del Rey en el acto de Barcelona, García-Page prefiere no entrar en polémicas y defender su actuación: "Me parece que el Rey y la Casa Real lo están haciendo estupendamente, lo mejor que puedo hacer es no mezclarles en malentendidos. Al final, es casi imposible que se explique algo que conviene no tener que explicar. Hay que dejar la figura del Rey fuera. Es importante que estuviera en un acto formal en Barcelona, sí, correcto. Creo que la mayoría de gobiernos que yo conozco, es que cuando hay problemas de este tipo, normalmente se hace para proteger la figura de la Casa Real. Donde teníamos que estar poniendo la mirada era en la inhabilitación de Torra. Si mañana se produce, que desde el punto de vista jurídico es impepinable", ha concluido.

Sin desviarse de esta cuestión, y en relación con la tramitación de los indultos a los presos separatistas, el presidente autonómico afirma creer que "la sentencia fue correcta, lo que pasó en Cataluña fue grave, no estoy en la tesis de que fuera un problema político. Políticos son los mítines, pero no el incumplimiento flagrante de la Ley y tiene consecuencia penal. Los delitos de rebelión y sedición, mejor que estar dudando entre las discrepancias en la interpretación, es dejarlo todo claro. No conozco los entresijos de la legislación que se prepare, creo que ahora hay mucha concesión a la retórica, y el Gobierno está en minoría. Preferiría que sobre estas cuestiones hubiera un gran pacto de Estado con el PP, Ciudadanos y los partidos que defienden claramente la Constitución, y así ningún Gobierno tendría que estar expuesto al independentismo".