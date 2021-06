Fernández Mañueco, en TRECE, sobre las medidas de Sanidad: "El Gobierno de Sánchez provoca confusión y caos"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la gestión del Gobierno de la pandemia tras la caída del estado de alarma, las encuestas electorales que dan buenos resultados al Partido Popular, su relación con Pedro Sánchez, los indultos a los independentistas, o la situación en la región, entre otras cuestiones.

Sobre la decisión de Sanidad de imponer restricciones a las comunidades autónomas, el presidente de Castilla y León señala que "la oposición era clara, el Gobierno de Sánchez provoca confusión y caos. En el estado de alarma, cuando decayó, no nos dio herramientas, y un mes después quiere más restricciones de forma impositivas, sin acuerdo ni consenso. Tras rectificaciones y la decisión de la audiencia nacional, parece que se orientan por el consenso. Me hubiera gustado tener a Sánchez al lado en enero, en el peor momento. No movió ni un dedo por las comunidades. Ahora que hemos comprobado que el semáforo que todos acordamos ha reducido en Castilla y León de incidencia de 1400, los hospitalizados, tienen que confiar en el trabajo y necesitamos más vacunas".

"Las restricciones de Sanidad son una cortina de humo para tapar la crisis de Marruecos o los indultos"

Antonio Jiménez ha preguntado en TRECE a Fernández Mañueco por qué, entonces, el gobierno se desentendía y ahora imponen medidas, a lo que él opina que "no se entiende, tal vez, coma una cortina de humo de la crisis con Marruecos o los indultos con los que los españoles no estamos de acuerdos. Muchas veces no se entienden las decisiones, el Gobierno se desentendió de la pandemia, se le ha reclamado, no ha hecho los deberes y ahora quiere imponer sin regalo".

Sobre las encuestas electorales que arrojan un buen resultado para el Partido Popular en Castilla y León, Fernández Mañueco manifiesta que "en un momento tan duro en los últimos 15 meses, que haya respaldo tan grande solo puedo dar las gracias que reconocen el trabajo que hemos desarrollado. Se ha producido un cambio de ciclo político, como militante del PP creo que Pablo Casado tiene una labor fundamental y se está viendo en Castilla y León lo que se percibe a nivel nacional. Casado es el presidente que necesita este país".

"Pablo Casado es el presidente que necesita este país"

Sobre la crisis de las mociones de censura vivida hace pocos meses, Mañueco asegura que ha hablado con Igea y que "todos queremos el mayor respaldo posible. La valoración a los miembros del gobierno es positiva, a Igea también. Fortaleza, solidez y cohesión al Gobierno de coalición de Castilla y León". Además, sobre una posible coalición preelectoral, Fernández Mañueco afirma que "quedan 2 años, es demasiado pronto para hablar de esto. Estamos centrados en la pandemia y los servicios públicos". Y ha añadido que "lo que ha ocurrido con Ayuso en Madrid cuando llegue el momento lo haré con Castilla y León".

En su entrevista, el presidente de Castilla y León también ha revelado que no ha sido recibido por Sánchez en la Moncloa, solo han coincidido en algunas ocasiones y han hablado por teléfono durante la pandemia, aunque asegura tener "muchos temas pendientes" y haber "enviado cartas y no haber recibido respuestas a muchas" sobre temas de la pandemia, de infraestructuras, la reclamación del IVA no abonado a las comunidades autónomas, entre otras.

Sobre la España rural, Mañueco ha puesto de manifiesto la ausencia de acuerdo con el Gobierno y pide que apuesten por el interior. "Voy a dar personalmente la batalla reclamando beneficios fiscales a Soria, Teruel y Cuenca con menos densidad, que se den beneficios fiscales del 20% de los costes laborales. No nos ha contestado el gobierno de España y voy a poner la carne en el asador, hemos pedido conferencia de presidentes, reunión con Teresa Ribera y con la ministra de Hacienda... Son problemas que afectanautonomías de distintos colores políticos, es fundamental que Europa y España apuesten por el interior de Europa y de nuestro país".

"La armonización fiscal del PSOE es un hachazo fiscal a los bolsillos de los españoles"

En cuanto a otra de las cuestiones clave en estos momentos, la armonización fiscal que pretende alcanzar el Gobierno, Fernández Mañueco explica que "me preocupa muchísimo cuando el PSOE habla de armonización fiscal porque hay que entenderlo como hachazo fiscal a los bolsillos. Castilla y León tiene el tramo más bajo de la renta por detrás de Madrid, somos la comunidad número 1 a ayudas al nacimiento de hijos o corresponsabilidad. El impuesto de donaciones y sucesiones lo hemos eliminado entre padres e hijos y entre cónyuges. Nosotros hemos apostado por eliminar este impuesto".

Por último, en lo que respecta a los indultos, Mañueco asegura estar "radicalmente en contra". No me fío de junqueras, es la rectificación de la rectificación. Sánchez tiene unos socios que no son de fiar, hay que salir a la calle y dar la cara Quienes han dicho que no se arrepienten, ¿por qué tienen hoy más credibilidad que en el proceso judicial? Es un movimiento táctico para echar una mano a Sánchez, y es un error. Hay que decir claramente no a los indultos".

