El economista José María Rotellar avisa: "No debemos obviar los peligros de la inflación"

El economista José María Rotellar ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos cómo afecta la factura de la luz en la inflación.

Rotellar explica que “siempre que sube la inflación se merma la capacidad de compra, el problema es que los bancos centrales están diciendo que puede ser un fenómeno de corto plazo y puede ser verdad a día de hoy, sin embargo, sí que puede convertirse en estructural precisamente por pensar en que solo se debe al corto plazo y no volver a una política monetaria ortodoxa, es decir, que los tipos de interés suban y haya un menos de dinero en circulación ya que en el corto plazo si no se pueden subir los tipos de interés de forma abrupta sino poco a poco, sin embargo, ese proceso que parecía que iba a darse hace algunos meses se está retrasando ya que se piensa que es un problema a corto plazo. Tenemos el problema energético que puede ser no tanto a corto plazo, no sólo por el recibo de la luz sino también porque afecta por vía costes a toda la cadena de producción y por tanto ese incremento se puede consolidar, afecta también en la negociación salarial de los convenios colectivos porque va haber una presión al alza de los salarios, podemos entrar en una espiral de los salarios que vaya subiendo concatenadamente la inflación y haciendo perder poder de compra de los agentes económicos y así vender menos, las empresas para no tener un estocaje excesivo lo que van a hacer es reducir la producción y no será necesaria tanta inversión, también sucederá que si hay menos actividad económica por la menor inversión, habrá menos puestos de trabajo que producirá menor poder de consumo”.

Por otra parte, avisa que “lo que no debemos es obviar los peligros de la inflación, es una lacra que debemos eliminar y controlar porque es un problema, un incremento de precios a lo único que nos lleva es un empobrecimiento de la economía, de la actividad económica y de los puestos de trabajo lo que nos puede conducir a una desaceleración de la economía, una caída, una recesión o incluso una depresión, pero obviamente hay muchos pasos hasta entonces para mitigarlo. Lo que debemos de hacer es reactivar la actividad económica ya que es muy importante que se liberen las restricciones para volver a la normalidad que necesitamos para volver a trabajar, vivir y generar actividad económica, debemos reactivar la actividad económica para no generar gasto estructural a las administraciones porque al fin de al cabo lo que están haciendo es tensar los precios artificialmente y drenar recursos del sector productivo, hay que apostar por otras fuentes de energía como la energía nuclear. Hay que sujetar la economía llevándola a una política monetaria normal, no es lógico que se incentive el endeudamiento porque al final en unas circunstancias extremas cuando se produzca una subida de tipos va a ser una consecuencia mucho peor para el conjunto de la economía, con todo esto debemos tener en cuenta las reformas estructurales que son necesarias que no se están haciendo y muchos países no lo están haciendo así que podemos tener problemas a medio y corto plazo pero tenemos aún margen”.