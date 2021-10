Díaz Ayuso, en TRECE: "Madrid es el gobierno que España se está perdiendo"

Isabel Díaz Ayuso ha atendido a 'El Cascabel' para hacer un repaso intenso a los temas más candentes de la actualidad nacional, regional y a lo que su partido se refiere. Además, se ha descartado como candidata a la presidencia de España, de momento, y ha anunciado que Madrid dejará abrir las pistas de baile en discotecas a partir de este mismo viernes. Todo esto y mucho más, en una entrevista en la que Ayuso no se ha guardado nada.

Ayuso, muy dura contra los Presupuestos de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comenzado recordando su viaje por Estados Unidos asumiendo que España es "un país en el que el paro juvenil es nuestra seña de identidad. Donde los inversores te dicen que no se puede invertir en España por la burocracia". Es entonces cuando se ha mostrado muy tajante con los Presupuestos que Sánchez pretende aprobar: "Creemos que son las políticas de siempre, sectarias, patrocinadas por todos, que no resuelven nada. Con el Gobierno está visto que es imposible. Todo lo que hacen va encaminado a endeudar, con la manera autoritaria con la que lo hacen todo", criticaba la presidenta de Madrid.

Y es que Ayuso ha querido insistir en que "en EE. UU. era constante la no definición de España ante las dictaduras de Cuba o Venezuela. A este paso quien quiera invertir no va a venir a invertir entre nosotros", ha llegado a profetizar.

"Buscan ir contra el concepto de lo privado, lo intenta demonizar de forma que busquemos el colectivo", ha señalado Ayuso sobre las intenciones que a su juicio tiene el Gobierno. "Ir imponiendo que los ciudadanos dependan del Estado. Ninguna de sus políticas va encaminada a proteger a las familias empresas o pymes, a la clase media", ha insistido.

¿Presupuestos electoralistas?

La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene clara su postura. Considera que sí hay una intención de cosechar votos con las cuentas que ha presentado el ejecutivo: "Quienes peor lo están pasando lo que necesitan son oportunidades y empleos. Solo crean ciudadanos más dependientes del estado". Justo entonces es cuando ha entrado a tocar uno de los temas de mayor actualidad, el bono de 400 euros que Sánchez propone para que los jóvenes consuman cultura: "¿Crees que los jóvenes de España con más de un 40 por ciento de paro necesitan una ayuda para comprar videojuegos? Cada vez tenemos más deuda, más paro y lo que hace falta es un cambio de gobierno urgente, de políticas liberales como el PP", ha criticado. "La cultura necesita más libertad, no tantas subvenciones. A las empresas rezagadas hay que ayudarlas", ha defendido para posteriormente hablar sobre si los toros deben o no estar incluidos en esta cartera de actividades culturales.

"Lo importante no es si me gustan a mí los toros o no. La primera plaza del mundo está en Madrid y le gustan a la gente. La medida no tiene tintes animalistas, quieren desdibujar España atacar nuestras tradiciones o historia en América", ha argumentado Ayuso.

El precio de la luz y la inacción de Sánchez

Ayuso no ha querido destacar solamente el alza del precio de la luz, ha criticado "el del precio de la luz, el del gas, la intromisión en las pensiones, los bajos salarios, el ataque a la empresa española al autónomo, es la izquierda", ha resumido. "Es todo el rato un círculo que da vueltas a lo mismo", insistía la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Hay que hacer propuestas alternativas al consumo y meternos de lleno con la bajada de impuestos. En la Comunidad de Madrid le facilitamos la vida a la gente. A los mayores de 65 años les reducimos el precio de transporte público, tenemos una tarifas de lo más asequibles con el agua. Tenemos una política de apertura de creación de empleo, habiendo recuperado el empleo perdido en la pandemia. Somos la locomotora de España. Madrid es el Gobierno que España se está perdiendo", ha sacado pecho Isabel Díaz Ayuso.

La armonización de impuestos y los ataques a Madrid

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre la posibilidad de que se busque armonizar impuestos en España atacando la autonomía de la Comunidad de Madrid, su presidenta se ha mostrado tajante: "Si lo pretenden nos van a tener en contra. Es un ataque desmedido contra Madrid lo que están haciendo. Van contra Madrid en todo y eso es ir contra España. Se ve ahora con la política fiscal atacando a la clase media que vive y trabaja en Madrid", ha argumentado. "Nosotros consideramos que hay que pagar impuestos, pero no pueden ser confiscatorios. Vamos a la política del incentivo, de la cultura del esfuerzo y el ataque fiscal a Madrid es desmedido despiadado y una locura", se ha quejado.

Ximo Puig es uno de los líderes socialistas que ha apostado por limitar de alguna forma el efecto capitalidad de Madrid, una postura que no ha gustado a Isabel Díaz Ayuso: "Eso es nacionalismo puro y duro, no afrontar los problemas de tus ciudadanos y buscar enemigos externos. Atacar a Madrid no beneficia a nadie, hemos ayudado al resto del país durante los meses más duros de la pandemia. La esencia del PSOE esta ir contra la soberanía de España", ha sentenciado.

La nueva ley de vivienda y la ayuda de 250 euros mensuales

"La vivienda es propiedad privada, es prosperidad no nos vamos a meter ahí", ha asegurado la presidenta regional. "Contrarrestamos este tipo de propuestas con más libertad. Por ejemplo liberalizando suelo. No atentar contra la hucha de la clase media española, que es la vivienda", pedía Isabel Díaz Ayuso.

Sobre la ayuda de 205 euros mensuales, la ha calificado como "una chapuza que no termino de tener clara, luego hay una cláusula de que los alquileres no sean más de 600 euros, se demuestra que no tienen ni idea. La libertad y la independencia de los jóvenes es fundamental para que construyan su propia vida. No se trata de que cuatro personas asfixiadas a impuestos carguen con todo. El modelo venezolano-chavista no funciona. Está visto que el precio de la vivienda se dispara", ha criticado.

La convención del PP y su relación con Casado

Ayuso empezaba con una queja sobre el revuelo que se ha montado alrededor de su presencia o no en la convención del PP "Si voy, porque voy, si no voy, porque no voy. Todo lo que haga se pone en tela de juicio. Al principio iba a ir unos días, pero luego la agenda se amplió. Lo primero son mis labores institucionales, pero hice todo lo posible por ir. Me emocioné", se confesaba tras recordar la ovación que recibió.

"Hace poco estuve en el congreso del partido en Mallorca y he estado en otras zonas de España y he recibido mucho cariño, pero en tu propia casa es muy emotivo. Cuando pasan estas cosas hace que todo merezca la pena", ha añadido.

Mientras tanto, hay quien ha querido ver en su figura una amenaza para Pablo Casado, algo que ella ha querido desmentir: "Me sorprende, no sé que más puedo hacer. Cuando heredé el proyecto tenía 22 escaños hoy estamos en 65. He tenido que gestionar una pandemia con un gobierno en contra, con cierres arbitrarios, he sorteado todo tipo de dificultades y nunca me he movido de mi sitio. Me sorprende que esto ocurra, pero ya ha ocurrido en el pasado", ha dicho sobre otros presidentes de la Comunidad de Madrid que también sonaron como candidatos a algo más.

"Tenemos un discurso nacional. Madrid está hecho de todas las formas de ser español somos universales y locales, por eso debemos tener un discurso nacional. Eso hace que algunas personas lo pretendan confundir", ha asegurado. "Casado y yo somos de la misma familia política hemos ido acompasados. Mi proyecto es Madrid y mi sitio es Madrid, él debe liderar el cambio en España. Me emociono porque es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Todos los días conoces Madrid. Lo mal que lo hemos vivido en esta comunidad. Todo lo demás en el debate me sobra", se ha defendido.

Liderar el partido y, ¿España?

Ayuso se ha reiterado sobre su intención de liderar el PP de Madrid: "Trasladé mi intención de dar un paso adelante. Tengo ilusión y todo el entusiasmo. Nunca entendí de bandos siempre fui del mismo equipo. Un proyecto que ha llenado de ilusión todos los rincones de Madrid. El concepto del Popular es llegar a todas partes", ha defendido.

"Sí que quiero que la organización me acompase en todo momento", tras lo que ha añadido: "Ahora mismo sería insensato que esa ilusión que hemos trasladado a toda España se perdiera por parte del mismo equipo", avisaba la presidenta de la Comunidad de Madrid para, finalmente, disipar las dudas sobre si será o no candidata a presidenta de España en un futuro próximo: "En realidad no. Son los tiempos. Sé que Casado va a liderar ese cambio y yo estoy al servicio de España a través de Madrid", ha concluido.