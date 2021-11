Cristóbal Montoro, en TRECE: "El Gobierno no debería promover medidas que pongan en duda la recuperación"

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar entre 2000 y 2004 y de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, ha pasado por el plató de ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la actualidad política y social así como la gestión económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tal y como ha señalado, “mis valoraciones son las propias de alguien que ha tenido mi experiencia y de un español que está viviendo la situación actual”.

Con respecto a la situación en la que se encuentra España en este momento, Cristóbal Montoro asegura que “lo que nos está pesando como país es lo que nos ha dado ventajas en el pasado. Vivimos la primera crisis económica que no está causada por desequilibrios económicos, en concreto por la balanza de pagos. Lo que nos sucede es que, como consecuencia de una crisis de salud pública de una pandemia, se paraliza la economía y perjudica a aquellos, en particular España, que tenemos una base económica fuerte de servicios, comercio, turismo, hostelería, transportes. Somos un país de pymes y autónomos, de emprendedores, esas personas que abren sus negocios, que invierte, desarrolla su actividad y han encontrado las oportunidades, eso ha permitido que nos desarrollemos en democracia y en apertura económica. Esta crisis de salud pública no está resuelta, nos queda todavía”.

El exministro de Hacienda también se ha referido a las previsiones de crecimiento que no se han cumplido y los motivos que se encuentran tras ello: “Estamos viviendo una recuperación, pero no cumple las expectativas que se habían lanzado. Hay que insistir en favorecer y fortalecer la recuperación con las políticas económicas. El fallo no es solo del Gobierno, sino de analistas internacionales y nacionales que entendían que creceríamos por encima del 6%. La cuestión es cuándo vamos a acabar ese ciclo de crecimiento que nos permita recuperar lo perdido. La legislatura está hecha, hay que recuperar lo que la crisis ha arrebatado. Este año vamos a estar en máximos históricos de recaudación por la recuperación. No es completa en términos de actividad económica. La prioridad del Gobierno debería ser fortalecer la recuperación económica y no promover medidas que pongan en duda esa recuperación. Si necesitamos completar la recuperación, no hagamos aquello que cree duda, políticas que creen dudas, lo que está ocurriendo con la reforma laboral. Por ideología se nos dice que conviene cambiar las relaciones laborales, pero hay que aparcarlo y priorizar que los españoles recuperen su nivel de renta. Si ya tienes el máximo de recaudación, ¿para qué es necesario aumentar las cotizaciones? Si también tenemos los fondos europeos”.

En lo referente a la reforma laboral, el exministro también ha sido claro: “España tiene una estructura de empresa que necesita el trabajo temporal por el sector servicios, el agrícola que nos está arreglando la balanza de pagos. No me aclaro con lo que pretenden hacer con la reforma laboral, un día dicen derogar, otro cambiar, no lo entiendo. Hacer que prime el convenio sectorial en lugar del de la empresa es un retroceso. Los sindicatos nos han ayudado a salir de la crisis con los convenios de empresa, les da el poder a los representantes de la empresa”.

En este sentido,Cristóbal Montoro afirma que “es completamente negativo que suban ahora los impuestos si pretendemos que haya más crecimiento y más inversión. La subida del gasto estaba justificada para hacer frente a la crisis sanitaria, ahora se debe corresponder con la situación actual, pero no dejarla convertida en gastos estructural que permanezca en el futuro. En mi opinión es un error ahora promover más subida de impuesto porque eso sí puede llevar a frenar el empleo y el crecimiento. La reforma del 2012 permitió que cada punto en el que crece la economía se vaya a punto en la creación de empleo. Creciendo menos, se creaba mucho más empleo. Hay que ponerlo en valor ahora”.

Por otra parte, Cristóbal Montoro considera que “la señora Yolanda Díaz no ha vivido la crisis anterior y dudo que pueda compararla. Son situaciones completamente diferentes. En política estamos voluntarios, algunos van más o menos forzosos, pero nuestro compromiso es hacer frente a una crisis y para eso nos votaron casi 11 millones de personas en 2011. Les dijimos a los españoles que había que abrocharse el cinturón como les dijo el anterior gobierno, y lo votó a favor el PSOE. Tenemos que aspirar a volver a tener ese crecimiento económico y calidad, Europa tiene sus códigos y leyes, ha habido un cambio en la vicepresidencia. La creación de empleo es el gran distribuidor de la riqueza. A pesar de esas políticas de protección social, la crisis en 2020 la han pagado los de siempre, los sectores de renta más baja. Eso nos advierte de que no basta con políticas sociales si falla lo demás. Europa va a estar”.

Además, asegura que “no veo adelanto electoral, otra cosa es que en 2022 haya elecciones en Andalucía y es muy importante en términos de gobernabilidad. A muchos de los que se sientan en el Congreso no les interesa un adelanto electoral” y añade que “a los gobiernos que les ha tocado gestionar esta crisis les ha desgastado. En España, que está muy descentralizada, estamos viendo quiénes no han sufrido el desgaste por hacer una gestión política y económica aseada, al ciudadano le ha llegado que ha hecho lo que ha podido, como Andalucía o la Comunidad de Madrid".

De hecho, el exministro Montoro también ha manifestado que “no estoy tan convencido de que los partidos independentistas les convenga la recuperación económica, ellos están en hacer otro proyecto propio que no tiene sentido en la España de la Unión Europea actual”.