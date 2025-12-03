El Cascabel, 2 de diciembre de 2025
00:00
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"Es una humillación postrarse definitivamente, arrastrarse ante un Junts que de momento no cede"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Albert Rivera, tajante sobre por qué Pedro Sánchez debe cobrar más dinero como presidente del Gobierno
El expolítico de Ciudadanos ha asegurado que ser político en España «no es un chollo» a nivel económico, al contrario de lo que muchos creen
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño