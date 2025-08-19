El Cascabel, 18 de agosto de 2025 (Parte 2)
"En este verano tan tormentoso... ¿Qué tiene que pasar para que salgas de tus vacaciones en La Mareta y pises la tierra quemada, Pedro Sánchez?"
Carlos Herrera
