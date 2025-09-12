El Cascabel, 11 de septiembre de 2025 (Parte 1)
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
“Hoy se ha suspendido el pleno del Congreso para que los diputados catalanes puedan ir a la diada nacional, privilegio que no tienen los asturianos ni nadie”
Carlos Herrera
