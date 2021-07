Ángel Santiesteban, en TRECE: "Silenciarme será lo último que el régimen cubano consiga de mí"

El escritor Ángel Santiesteban, pareja de Camila Acosta, la corresponsal de ABC en Cuba que confirmó la noticia de su detención, permanece oculto para "ganar tiempo" y continuar denunciando la situación en el país: "No he salido a la calle, pero escucho a las sirenas de las patrullas, estoy escondido".

Sobre la detención, Santiesteban ha explicado que "la detuvieron ayer, hicieron en la casa un registro. Se llevaron dinero, papeles, agendas... No le dejaron entrar en el apartamento". "Ayer el oficial de Seguridad del Estado le dijo que estaba acusada por atentado de seguridad contra el estado. Hoy le dicen que es por desacato y disturbios públicos". El escritor apunta a que "yo sí me manifesté, pero Camila solo tomaba imágenes, en ningún momento alentó a nada. Solo hizo su trabajo periodístico con ética, tomar lo que ocurría y mandarlo a los medios para los que trabaja".

"Camila solo hacía su trabajo periodístico, no alentó a nada"

Ante la grave situación que viven en el país, Ángel afirma que "sé que me van a detener y secuestrar también, pero estoy ganando tiempo para denunciar todo lo que pueda para que la verdad se vaya sabiendo, ya que no hay internet. Intentan silenciarnos y callarnos" y añade que "hay más muertos de los que cuantifican, mienten, estoy seguro de que hay miles de detenidos".

Además, ha señalado que "Camila no puede salir de la isla y a mí me tuvieron 10 años sin salir. Ahora me van a prohibir otra vez que salga del país. A mí me acusaron de asesinato, arrollar un niño a la vía pública, tráfico de droga... y me detuvieron a 5 años, de los que he estado dos y medio. Me liberaron en el 2015 gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno alemán. Depende del pronunciamiento del mundo que esto tenga consecuencias para que el régimen se debilite".