Almeida, en ‘El Cascabel’: “La Fiscalía de Dolores Delgado es una institución al servicio de Pedro Sánchez”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pasado ante las cámaras de 'El Cascabel' de TRECE para responder a las preguntas de Antonio Jiménez sobre el caso de la presunta estafa en los contratos de compra de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid, la aprobación del Real Decreto Ley del Gobierno de este jueves así como la última polémica sobre la comisión de secretos oficiales en la que formaciones como Bildu entrarán a formar parte.

Sobre el caso de presunta estafa con el contrato de la compra de material sanitario y las comisiones, Almeida sostiene que "ha tenido una atención mediática importante, pero en 17 meses de investigación la Fiscalía ha concluido que en el Ayuntamiento no había ninguna irregularidad ni sospecha de acto delictivo. Se ha producido una estafa y un engaño".

Por ello, añade el alcalde de Madrid, "no sabíamos lo que hacía la sociedad con ese dinero y el fiscal entiende que hemos sido estafados, nos personamos y si se acredita recuperaremos hasta el último céntimo de euro. De ahí a lo que ha organizado la izquierda con el Ayuntamiento de Madrid media un abismo. La dimisión no le pide la izquierda a Ada Colau, imputada en dos causas, sino al alcalde de Madrid". Además, ha añadido que "el Gobierno tiene un problema serio que se llama que los tres máximos cargos de contratación y compras durante la pandemia están imputados por contratos de un valor de 310 millones de euros".

En este sentido, Martínez-Almeida aclara que "los precios se sometieron a todos los grupos municipales y ninguno objeta nada. La izquierda parece haber olvidado ahora el contexto que vivíamos en el que no había materiales sanitarios. La prioridad era que más de 10.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid lo hicieran equipados en un momento en el que no había EPI y no se podía comparar precios porque no había mercado".

Por último, para zanjar este asunto, Almeida afirma que "la Fiscalía comandada por Dolores Delgado tiene un evidente problema de legitimidad y de credibilidad, es una institución al servicio de Pedro Sánchez que ya dijo de quién dependía. Se usa en beneficio propio y contra partidos como el PP. No tenemos noticias de que se investiguen contratos de otras administraciones cuando hubo ayuntamientos que los pagaron más caros que Madrid. Estamos acostumbrados a ser la diana de Sánchez en Madrid".

En cuanto a la 'salud' de la coalición de gobierno del Ayuntamiento entre PP y Ciudadanos, el alcalde de Madrid aclara que "es sólido y estable. Hay un trabajo realizado en circunstancias complicadas, tanto Begoña Villacís como yo tenemos claro que el interés de los madrileños está por encima de todo. El Gobierno debería entender que las políticas acertadas son las que aplica el Ayuntamiento de Madrid y no las que aplican ellos".

También ha analizado Martínez-Almeida la aprobación del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta a las consecuencias económicas y sociales. A su juicio, "el día se podría definir como el epítome del Sanchismo, hacer política para permanecer a toda costa en la Moncloa, es una indignidad en términos éticos que ese plan “anticrisis” se haya aprobado con los votos de Bildu, heredero de la banda terrorista ETA, y con lo que ha pasado con la comisión de secretos oficiales cuando ha modificado el reglamento del Congreso para que los enemigos del Estado se cuelen en esa comisión. Es de una gran irresponsabilidad y egoísmo. En términos políticos es escandaloso y arbitrario que la presidenta del Congreso de los diputados haya traspasado varias veces las líneas rojas a interés de Pedro Sánchez".