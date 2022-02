Vota | ¿Quién crees que tiene razón sobre el uso obligatorio de las mascarillas?

La Comunidad de Madrid no ve "necesario" el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, salvo cuando hay aglomeraciones o cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. El Congreso convalidará este martes el decreto por el que el Gobierno restauró su imposición al aire libre el pasado 22 de diciembre, que saldrá adelante gracias al apoyo de algunos de los socios de investidura del Gobierno como el PNV, que votará que sí, y a abstenciones, como la de ERC.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuestionado el "criterio" con el que el Gobierno sigue manteniendo el uso de mascarilla al aire libre, con una bajada de los contagios. "¿Con qué criterio decide el Gobierno que sigamos manteniendo las mascarillas al aire libre en estos momentos?", ha señalado Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter.

Para el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, si no hay una aglomeración y se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, "no tiene tanto sentido". "Cuando hay aglomeraciones y cuando no hay distancia de 1,5 metros, la vemos necesaria y en el resto de situaciones, entendemos que ya no", ha señalado el consejero.

La variante ómicron, a pesar de su contagiosidad, no puede ser el único indicador para tomar esta decisión, según Ruiz Escudero, quien ha precisado que este debate "no tiene sentido" teniendo en cuenta que la tendencia de los contagios y los indicadores asistenciales están en fase "descendente" en la Comunidad de Madrid.

El consejero ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante una visita a la farmacia Malasaña, la tercera más antigua de la región, donde ha presentado el identificador único digital, un sistema que sustituirá de forma progresiva al tradicional cupón precinto (código de barras) en la dispensación de medicamentos con receta electrónica en las oficinas de farmacia