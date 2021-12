Vota | ¿Quién crees que ha sido el ganador en la sesión de control de hoy en el Congreso?

El PP ha abroncado hoy duramente al Gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado, ha preguntado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma alguna responsabilidad?", en temas como la factura de la luz, la educación en Cataluña, en medidas frente al covid o incluso con el uso del avión oficial Falcon.

Sánchez ha acudido a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso después de casi cuatro semanas sin comparecer por motivos de agenda oficial y se ha enfrentado a un Casado duro, que ha mostrado su enfado, sobre todo por los últimos acontecimientos de acoso a un menor y a su familia en la escuela de Canet del Mar por pedir que se respete el 25 % de la educación en castellano.



"¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?", ha interrogado Casado a Sánchez parafraseando al presidente del Ejecutivo cuando dijo en referencia al Gobierno de Mariano Rajoy durante unas graves inundaciones, "¿qué coño tendría que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro".



El líder del PP ha criticado que Sánchez no adopte medidas en favor de personas vulnerables, como el niño de Canet, o por "ocultar la pandemia mientras se infectaban miles de españoles tal y como ha revelado su vicepresidenta Díaz".



"Tanta chorrada de 'niñes' y de huelga de juguetes, bollos y dibujos en euskera, pero usted deja desprotegidos a los menores", le ha espetado Casado, mientras el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya utilizado el avión oficial Falcon para acudir a la audiencia con el Papa en el Vaticano.



"Critica la asignatura de religión y luego va emocionada al Vaticano", le ha dicho García Egea que se ha preguntado si acaso Roma conseguirá "de usted un arrepentimiento real. ¿Se arrepiente usted de querer derogar la reforma laboral que tanto está ayudando a la gente o de no plantear las medidas del PP para bajar la luz un 20 %?".



En el rifirafe han salido a colación varios pasajes de la Biblia y mientras Egea le recordaba a Díaz que estas escrituras condenan "fuertemente la mentira" en relación al conocimiento que tenía de los riesgos del covid a primeros de marzo, la ministra le ha respondido con la parábola de San Mateo 19:23-20, que dice: "Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos".



Desde Vox, el diputado Ignacio Gil Lázaro también lanzaba sus dardos contra el Ejecutivo y avisaba al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que "no vamos a consentir que nos roben la patria, la democracia y libertad, que es la Constitución", tras pedirle que aplique el artículo 155 en Cataluña por el "linchamiento de odio" de la Generalitat a la familia de la escuela de Canet de Mar.



Bolaños ha lamentado que el partido que preside Santiago Abascal compita "duramente" con el PP para obtener el premio al "cenizo del año".



Y es que Casado también ha aludido al mismo artículo de la Constitución para obligar a la Generalitat a cumplir con las resoluciones judiciales.



"Si no lo hace usted, les denunciaremos por desobediencia, pero es que si hace la vista gorda por sus votos, el que estaría cometiendo un delito de prevaricación es usted", ha advertido el líder del PP que ha valorado que al menos el presidente haya aceptado su propuesta de convocar un debate sobre el estado de la Nación.



Sánchez que ha mantenido la calma frente a la cascada de críticas del PP ha preguntado irónicamente a Casado cuántos cafés había tomado ya a esa hora de la mañana.



"Esto es un claro ejemplo de la oposición y de su falta de respeto", le ha respondido ante "crispación, insultos e insidias".



Sánchez también ha recibido las críticas de Ciudadanos que le acusa de "politizar" la lengua en Cataluña y ante esto ha respondido a la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, de "inflamar" Cataluña con sus declaraciones, al pedir también un 155.



Por otra parte, el presidente del Gobierno ha aprovechado la pregunta del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, sobre los nuevos nombramientos en los órganos constitucionales, sobre todo en el Tribunal Constitucional, para recordar al PP la disposición del Ejecutivo para renovar el Poder Judicial.



Así mientras Esteban ha acusado a Sánchez, de "socavar" las instituciones al nombrar en el Tribunal Constitucional a miembros con "sombras de corrupción", el presidente del Ejecutivo ha defendido la renovación del Constitucional porque ser un partido de Gobierno implica pactar nombres que uno "jamás habría propuesto".



Otros ministros como la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también han instado al PP a salir de su "bucle destructivo" porque su visión "gris, triste y destructiva" de la economía española no se corresponde con la realidad, mientras que la titular de Educación, Pilar Alegría, ha acusado a los populares de fomentar "el odio y la división" a costa del uso partidista de la lengua.



Y frente a la subida de la luz la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado un anuncio: la prórroga de la bajada de los impuestos que afectan a la factura eléctrica durante el primer cuatrimestre de 2022.