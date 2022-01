Vota | ¿Qué partido te ofrece más confianza para apoyarle en las próximas citas electorales?

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado "la buena política", la de "la buena educación, rigor y verdad" que hacen los socialistas, frente a la del insulto y la descalificación que practica "la oposición negacionista". Sánchez ha acompañado al secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, en el acto de presentación oficial de su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado la seriedad y la certidumbre de su formación, que ha retratado como la del campo y de la tierra, frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su "debilidad" porque le considera "rehén" de Podemos, ERC o EH Bildu. En León, donde el XIV Congreso del PP de Castilla y León ha servido para lanzar la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a las elecciones del próximo 13 de febrero, Casado ha aludido de nuevo a las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las macrogranjas.



"Ha quedado claro que Sánchez no va a cesar a Garzón pero tengo mis dudas que los de Garzón no acaben cesando a Sánchez porque depende de ellos, es rehén de Podemos, de ERC, y de Bildu", ha señalado. Casado ha dibujado un Gobierno "partido" en dos, donde Sánchez solo es "copresidente", y ha asegurado que cada vez que el presidente del Gobierno acude a Castilla y León los socialistas pierden un escaño.



Ha revindicado la "alternativa en positivo" del PP, frente a la etiqueta de oposición negacionista que les ha puesto Sánchez, y ha ironizado con que "el del 'no es no'" les acuse de negacionistas: ¿Somos los negacionistas? Venga ya señor Sánchez", ha exclamado. El jefe de la oposición ha aludido a las más de 20 reformas que los populares proponen y ha agradecido que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy haya considerado sensata la oposición del PP a la reforma laboral. Junto a Fernández Mañueco, Casado ha asegurado que el PP es el partido de la España real, el de los ganaderos. Una "fuerza tranquila" que "cumple lo que promete".