Vota | ¿Qué nota pone a la gestión que está haciendo el Gobierno de los fondos europeos de recuperación?

La misión del Parlamento Europeo que ha recomendado este miércoles a España accesibilidad y claridad en la información sobre los fondos europeos ha generado opiniones dispares entre los eurodiputados españoles de los distintos grupos políticos que han visitado el país para supervisar la ejecución del Plan de Recuperación.

En una rueda de prensa que pone fin a una visita de tres días, la presidenta de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier (PPE), recomendó a las autoridades españolas "que garanticen que la información sobre los proyectos de los pagos y las reformas se publique de una manera más accesible, más estructurada" e "incluyendo información sobre los que reciben finalmente los fondos".



Asimismo, descartó "posibles infracciones de tipo fraude", recordó que aún hay "un hito rezagado" en el plan español, en referencia a la reforma de las pensiones, y subrayó la importancia de "profundizar y reforzar la cogobernanza" junto con las Comunidades Autónomas.



En declaraciones a los medios posteriores a la rueda de prensa, la eurodiputada socialista Isabel García Muñoz afirmó que "España está siendo líder tanto en la presentación del programa como en la gestión y el control".



Asimismo, puso en valor las aplicaciones "inéditas" puestas en marcha por el Gobierno español, y subrayó que "la conclusión que debemos sacar de esta misión" es "saber que el Plan de Recuperación está funcionando", sentenció.



Por su parte, la eurodiputada del Partido Popular Isabel Benjumea lamentó que "a día de hoy, seguimos sin saber exactamente cuánto se ha gastado en los fondos de recuperación" y "sin tener listados de beneficiarios finales, es decir, quiénes están siendo los receptores".



Ese dato, agregó, es "importante porque nos va a permitir saber el buen o mal ritmo de ejecución de los fondos que tenemos en España".



En esta línea, la eurodiputada de Ciudadanos Eva Maria Poptcheva apuntó que lo que la delegación no ha podido averiguar es "cuál es el dato que realmente ha ido a parar a la economía real, a los ciudadanos".



Asimismo recordó que el texto de las conclusiones pronunciado por Hohlmeier fue "negociado entre todos los miembros de la delegación, con distintas sensibilidades políticas", y que cada grupo político tiene sus matices al respecto.



Finalmente, el eurodiputado del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo Ernest Urtasun manifestó su "satisfacción" con el resultado de la misión parlamentaria a España, sobre la cual opinó que "se ha politizado excesivamente".



"No hay ningún riesgo de que en España se corte el grifo del fondo de recuperación y creo que la presidenta (de la comisión de la Eurocámara) también lo ha dicho de una forma explícita en la rueda de prensa", dijo Urtasun, quien aseguró que esta delegación "ha podido constatar que España está haciendo una buena labor con la ejecución" de los fondos.



Las conclusiones presentadas este miércoles por parte de esta misión, no obstante, no serán vinculantes de cara a futuros desembolsos, puesto que el análisis y aprobación de cada uno de ellos corresponden a la Comisión Europea y los Estados miembros.



España fue el primer Estado miembro en recibir un pago del Fondo Next Generation EU en 2021, y esta misión coincide con el visto bueno de la Comisión Europea al tercer desembolso a España, otros 6.000 millones que serán transferidos en el plazo de un mes cuando sean aprobados también por el resto de Estados miembros y elevará a 37.000 millones los fondos ya transferidos.