Vota | ¿Es Pedro Sánchez el culpable de la subida de los separatistas en el País Vasco y Cataluña?

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que tras los resultados "espectaculares" de su formación en las elecciones queda claro que "hay que hacer lo que ha votado la gente, que es más soberanía y más política de izquierda"

Otegi ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha hecho un de los resultados de los comicios autonómicos del domingo en los que su formación empató en escaños por primera vez con el PNV y logró 341.000 votos.



Preguntado por el PSE, una formación que ha reiterado que no pactará con EH Bildu, Otegi ha considerado que no le parece que haya obtenido "un gran resultado" aunque apreció "cierta euforia" en la sede socialista y ha indicado que el partido de Eneko Andueza "ha hecho una campaña que ha sido una equivocación".



El PSE ha subido dos escaños y el PNV ha bajado 4, por lo cual el Gobierno de coalición "ha bajado dos", ha indicado Otegi, quien ha puntualizado que "estando Pedro Sánchez en La Moncloa desde 2018 obtener 12" asientos en el Parlamento Vasco "no es el resultado mejor del mundo".



Ha pedido a los socialistas que "si creen que el crecimiento viene por ahí" que sean "coherentes con lo que han dicho en campaña", aunque ya sabe que "no lo van a ser", ha remarcado.



El líder soberanista ha señalado que la "primera afirmación categórica" tras la jornada de ayer es que las cosas "ya han cambiado", aunque ese cambio ya se apreciaba en las pasadas elecciones municipales y forales y en las generales ahora "han cambiado definitivamente".



Ha puesto el foco entre otros en los resultados en Gipuzkoa, donde EH Bildu "ganó por 15.000" votos las elecciones forales y el PNV se valió de un voto del PP para hacer diputada general a su candidata, Eider Mendoza. "Ayer Eh Bildu ganó por "30.000" votos en ese territorio", ha sentenciado.



El mapa político "ha cambiado definitivamente" en los tres territorios y en dos de tres "gana la izquierda independentista".



"Aquellos que decían que la izquierda independentista no tenía futuro porque estaba asentada en zonas rurales se equivocan de plano", ha indicado Otegi, que ha aludido a las victorias en Eibar, Lasarte, Zumarraga, Zarautz y otras ciudades de más de 25.000 habitantes.



De los 75 parlamentarios que componen la Cámara Vasca "55 dicen que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir" y, en segundo lugar, de esos 75 "hay 40 que están a la izquierda de las políticas que se han planteado", ha planteado.



En este sentido ha hecho una apelación al PNV, que "tiene que entender que 40 diputados consideran que las políticas deben estar más a la izquierda", y al PSE, "que tiene que entender que hay 55 que son abertzales y plantean un estatus diferente".



Eh Bildu está dispuesta a "cumplir lo que ha votado la gente que es mas soberanía y mas políticas de izquierda", ha garantizado.



Otegi ha indicado que no ha recibido una comunicación "oficial" por parte del PNV aunque tanto él como el candidato, Pello Otxandiano, sí han tenido ocasión de hablar con Imanol Pradales.



En relación a los pactos, ha defendido que si se ve la política como "espacio para la colaboración y la creatividad todo es posible" pero siempre se tiene que partir de la premisa "de que el PNV debe comprender que hay una mayoría de izquierdas y el PSe que hay 55 diputados que son abertzales".