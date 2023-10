Vota | ¿Le parece eficaz la actuación del Gobierno para evacuar a los españoles atrapados en Israel?

El Ministerio de Defensa enviará a lo largo de la tarde dos aviones A330 para traer a unos 500 españoles desplazados por turismo o negocios a Israel, según ha informado este martes en declaraciones a los medios la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.

Uno de ellos ha salido a las 15:30 de este martes y está previsto que llegue a Tel Aviv a las 20:00 para embarcar a parte de los desplazados.



A esa hora saldrá de España una segunda aeronave del mismo tipo para evacuar al resto de españoles que han visto sus vuelos comerciales cancelados.



Robles ha explicado que esta misma mañana Defensa ha recibido la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores y de forma inmediata se ha puesto en marcha el mando de operaciones, de manera que a las 15:30 horas ha salido el primer avión A330 hacia Tel Aviv, con cierto retraso por la demora por parte de Israel para expedir las autorizaciones necesarias.



Está previsto que este primer avión llegue a la capital israelí sobre las 20:00 (hora española) y consiga embarcar en aproximadamente una hora a parte del medio millar de españoles desplazados puntualmente.



La evacuación se ha coordinado con la embajada de España en Israel y se prevé que se produzca con normalidad, ya que el aeropuerto de Tel Aviv está asegurado, de modo que, si todo sale según los previsto, sobre las 22:00 horas el primer avión podrá emprender la vuelta a España.



Según lo planeado, el primer avión llegará a la base militar de Torrejón de Ardoz sobre las cuatro de la madrugada.



Sobre las 20:00 horas también otro avión A330 partirá desde España -una vez consiga los permisos y autorizaciones correspondientes- hacia el mismo aeropuerto para evacuar al resto de españoles.



A preguntas de los periodistas, la ministra ha negado que tengan constancia de que alguno de los españoles que esperan a ser evacuados necesite algún tipo de asistencia médica, pero ha aclarado que, en cualquier caso, viajan en el avión un médico y una enfermera.



Preguntada por los aproximadamente 10.000 españoles que residen en Israel, Robles ha informado que no está previsto una operación de evacuación para este caso.



"No estamos en un escenario de que haya ciudadanos que quieran dejar Israel, no hay constancia por nuestra parte y, por tanto, es un escenario que no se está planteando en este momento", ha respondido.