Vota | ¿Le parece bien que Pedro Sánchez apruebe sus presupuestos con las condiciones de Podemos, ERC y Bildu?

El proyecto presupuestario de 2023 tiene ya asegurada su aprobación en el Congreso tras los acuerdos alcanzados por el Gobierno con EH Bildu y PDeCAT, que implican la subida de las pensiones no contributivas y la gratuidad del autobús estatal, entre numerosas partidas de inversiones.

Con dos jornadas de debate de enmiendas parciales aún por delante, todas las miradas están en ERC, que no confirma un apoyo que ya se da por asegurado, después de que haya pactado un primer bloque de enmiendas, entre ellas la transferencia de 900 millones a la Generalitat de Cataluña para ejecutar inversiones pendientes.



Los Presupuestos de 2023 se votarán en cuatro bloques -en lugar de en uno solo, como es habitual-, lo que ha obligado a los partidos a anunciar el sentido de su voto días antes de la votación final para asegurar la aprobación de sus enmiendas.



Así lo han hecho PDeCAT y EH Bildu, pero no ERC, que ha optado por anunciar solo la parte del acuerdo que afecta a la votación de este martes, pero sin dar aún por asegurado el apoyo de sus 13 diputados, algo que tampoco hace el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, que exige más ayudas para zonas despobladas.



En cualquier caso, el Presupuesto ya tiene los 174 apoyos que necesita para resultar aprobado el jueves (más síes que noes, ya que el escaño de Alberto Rodríguez sigue vacío y BNG se abstiene): PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1).



EH BILDU PACTA LÍMITES PARA EL ALQUILER Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS



El acuerdo suscrito por EH Bildu contiene dos medidas estrella: la extensión a 2023 de la limitación de la subida del alquiler al 2 % y la ampliación del aumento del 15 % para las pensiones no contributivas a todo el año próximo.



También han logrado la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra y diversas dotaciones presupuestarias, como 12 millones para los afectados por la Talidomida, inversiones ecológicas, más plazas MIR o la promoción del circo en euskera.



PDECAT LOGRA LA GRATUIDAD DEL AUTOBÚS ESTATAL



PDeCAT ha confirmado su apoyo tras lograr la gratuidad del autobús de concesión estatal durante 2023 y una serie de partidas económicas con las que se aumentará la dotación para Cataluña en unos 40 millones de euros.



Entre ellas figuran partidas para investigación, cultura, deporte -con especial atención a la Copa América que se celebrará en Barcelona- o sociales, así como la recuperación de las bonificaciones para los autónomos de venta ambulante.



EL ESTADO TRANSFERIRÁ 900 MILLONES A LA GENERALITAT



Las primeras enmiendas pactadas por ERC incluyen una transferencia de 900 millones a la Generalitat para que ejecute inversiones en infraestructuras pendientes, entre ellas 384 millones para las actuaciones en el Maresme derivadas de la cesión de la N-II y 250 millones para mejorar la conectividad de la AP52 y la AP7.



Además, la formación ha acordado dotaciones para el Transporte Metropolitano de Barcelona (40 millones), el Catalunya Media City (60 millones), la investigación científica (6 millones) o para actuaciones de transición energética en edificios de los Mossos d'Esquadra y la renovación de la flota de vehículos (43 millones).



MONTERO PIDE "RESPONSABILIDAD Y ALTURA DE MIRAS"



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado a la "responsabilidad y altura de miras" de todos los grupos ante unas cuentas "objetivamente buenas" para hacer frente a los retos del país y les ha instado a "dejar de socavar las reglas de funcionamiento del Estado democrático".



La ministra ha defendido que las cuentas se caracterizan por su "prudencia" y que tienen margen fiscal suficiente para afrontar "necesidades sobrevenidas" con motivo de la guerra en Ucrania, que se conocerán más adelante porque el Gobierno quiere apurar "el último minuto".