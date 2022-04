Vota | ¿Está usando la izquierda las investigaciones sobre compras de material sanitario para atacar al PP?

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a defender que el ayuntamiento no ha cometido irregularidad alguna en el caso de las comisiones y ha dicho que está "orgulloso" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le haya puesto en el "centro de la diana de las cacerías que organiza la izquierda".

Almeida, que ha reiterado sus explicaciones sobre los detalles del sumario del caso de las comisiones de Luis Medina y Alberto Luceño, ha atendido a las preguntas de la prensa en una visita al barrio de Aeropuerto y ha centrado sus respuestas en criticar al presidente del Gobierno y a la izquierda en el Ayuntamiento.



Según el alcalde, “sorprende una cuestión” en torno al caso de las mascarillas en el que están involucrados Luis Medina y Alberto Luceño: “La portavoz de Más Madrid, directamente, en un tuit y en declaraciones, me imputa la comisión de delitos".



"Y digo una cosa -se ha preguntado Almeida-: ¿de quién me fío más, de Rita Maestre, o de una investigación de la Fiscalía durante diecisiete meses que deja claro que no hay ningún tipo de conducta irregular por parte del Ayuntamiento de Madrid?”.



En otro punto de la atención a los medios, el alcalde ha agregado: “El lunes que viene se inicia juicio oral contra Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, dos concejales del Gobierno de Ahora Madrid, por malversación de caudales públicos y prevaricación”.



“¿Va a dimitir Rita Maestre, la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena, compañera de mesa de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, porque estos dos señores se van a sentar en el banquillo?", ha continuado.



Entiende que la oposición “esté interesada en hacer una cacería. No hay ninguna duda, y además el presidente del Gobierno esta mañana lo ha dejado claro. El PSOE ya sabemos cómo actúa, en primer lugar al amparo de instituciones que deberían ser independientes, como la Fiscalía, aunque ya sabemos que el presidente dijo de quién depende”.



“En segundo lugar, a través de abogados que han trabajado para el Partido Socialista (en alusión a Fernando Pamos de la Hoz), porque les recuerdo que ha trabajado para el PSOE, no solo para el PSOE, también ha trabajado para la Tigresa, una etarra con 22 asesinatos a sus espaldas, parece ser. Ya sabemos cuál es la calaña moral de este abogado, no solo la calaña jurídica”, ha seguido el alcalde en alusión al letrado que le ha denunciado un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos.



Almeida ha reprochado también que Sánchez hable de corrupción “cuando tiene a los tres máximos responsables de compras del Gobierno de la nación imputados por contratos de más de 300 millones de euros”.



“En el Ayuntamiento, cero imputados. El Gobierno de Sánchez, tres imputados. ¿Y es Pedro Sánchez el que habla de corrupción?”, ha recriminado Almeida, para quien el presidente del Gobierno tiene una “obsesión personalísima por Madrid”, región que “le dijo el 4 de mayo en las urnas que no le queremos ver ni en pintura”.