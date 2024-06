Vota | ¿Está insultando Pedro Sánchez a los españoles con su nueva carta, como afirma la oposición?

La carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que recelaba de la citación judicial de su mujer a cinco días de las elecciones europeas, ha agitado la campaña electoral con críticas del PP y de socios del PSOE como Junts y Sumar, y ha provocado también reproches de asociaciones judiciales.

En una nueva carta a la ciudadanía difundida el martes a través de redes sociales, Sánchez tachaba de "extraño" el anuncio de la citación por parte del juez a su esposa, Begoña Gómez, y acusaba a PP y Vox de intentar interferir en los resultados de las elecciones europeas del 9 de junio.



Las primeras críticas a esta misiva llegaron el mismo martes por parte de PP y Vox, y han continuado este miércoles en boca entre otros del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que ha reprochado la "actitud chulesca" y "la arrogancia" de Sánchez.



"Se cree impune y quiere que nos callemos (...) pero no solo no nos vamos a callar, sino que el 9 de junio vamos a hablar alto y claro, respondiendo a la carta lacrimógena dosis-dos que ha mandando a los españoles", ha dicho Feijóo en un acto electoral, en el que ha apelado a movilizarse en las urnas "para superar la situación de cabreo generalizado" de mucha gente.



En una entrevista con EFE, la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha reclamado responsabilidades políticas a Sánchez al afirmar que su Gobierno está "devorado" por corrupción.



En la misma línea, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de estar "en un auténtico matrimonio con la corrupción", mientras que el portavoz del partido, Borja Sémper, ha advertido de que es "de extraordinaria gravedad" que el presidente del Gobierno "deslice la idea de que los jueces prevarican".



Precisamente dos asociaciones judiciales -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, ambas de corte conservador- han arremetido contra Sánchez al señalar que "resulta muy poco edificante" que el líder del Ejecutivo "traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas".



Y han avisado de que "la percepción de normalidad democrática del trabajo de los jueces depende mucho de que los responsables políticos no hagan señalamiento de jueces y respeten las decisiones y tiempos de la justicia".



La carta de Sánchez ha agitado la campaña electoral con más críticas de partidos como Ciudadanos, que acusa al presidente de "atentar" contra el Estado de derecho y "copiar el discurso" del independentismo por su carta, y de socios del PSOE como Sumar y Junts.



La cabeza de lista de Sumar para las elecciones europeas, Estrella Galán, ha instado a Sánchez dejar las reflexiones "filosóficas" y presentar más propuestas, y el candidato de Junts, Toni Comín, ha reclamado al presidente "menos cartas y más reformas".



Por su parte, los miembros socialistas del Gobierno han vuelto a manifestar este miércoles su extrañeza por que haya trascendido en la recta final de campaña que Begoña Gómez ha sido citada para declarar como investigada el viernes 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias, y han recordado que el informe de la UCO no veía indicios.



La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dicho que quiere ser "respetuosa" con la separación de poderes y sobre todo con el poder judicial", pero ha señalado que "hay una norma, una ley no escrita de que no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no alterar los posibles resultados electorales", como advirtió el propio Sánchez en su carta.



En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno y cabeza de lista del PSOE en las europeas, Teresa Ribera, ha apelado a la prudencia ante las decisiones judiciales, pero ha dudado de la interpretación de las normas del juez Juan Carlos Peinado para citar a declarar a Begoña Gómez.



El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cargado contra la "campaña ultraderechista, de fango y lodo" de PP y Vox, y ha pedido una movilización del electorado progresista para apoyar al PSOE el domingo.



También la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a los españoles a votar el domingo para "responder a la falta de respeto que está experimentando la democracia".