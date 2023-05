Vota | ¿Está gestionando el Gobierno de Pedro Sánchez de forma eficaz el problema de la sequía?

El sector agrario y ganadero español ha visto, en líneas generales, insuficiente el paquete de 784 millones de euros destinadas exclusivamente al sector agrario que ha aprobado el Gobierno para combatir la sequía y piden acciones estructurales y de más calado.

El sector cooperativo agrario, aunque "no desmerece" el paquete de ayudas, cree que se queda corto y echa en falta algunas más concretas para su sector.



El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, ha reclamado medidas para hacer frente a "problemas estructurales" que sufren las cooperativas debido a la sequía.



La falta de agua llevará a que tengan menos materia prima o ningún producto que comercializar pero, a pesar de ello, tendrán que "seguir amortizando sus infraestructuras".



Por su parte, el presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha considerado que estas ayudas son "netamente insuficientes" porque las pérdidas son "superiores a los 10.000 millones".



Barato ha echado en falta más acciones en sectores como los cultivos leñosos, "en los que no sólo peligra el fruto sino también la arboleda".



También ha pedido más planes para el viñedo, el olivar, el pistacho y la fruta de hueso.



Desde la organización agraria COAG, han solicitado al Ejecutivo "apoyos de mayor calado" ante la "gravedad" de la situación, que ya afecta al "80 % del territorio agrario".



El secretario general de esta organización, Miguel Padilla, ha reclamado ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, "que en muchos casos no recogerán cosecha alguna".



Por otra parte, sí ha valorado las ayudas directas a la ganadería extensiva, principalmente de carne y leche de ovino-caprino y vacuno, porque pueden suponer a corto plazo un pequeño "balón de oxígeno" para afrontar la alimentación suplementaria del ganado con forrajes y piensos ante la falta de pastos.



La organización agraria UPA ha valorado el decreto gubernamental y ha pedido que se otorguen, sobre todo, a las explotaciones familiares.



La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, cree que "faltan aspectos por conocer" que son "importantes".



La representante de UPA ha valorado también que el Gobierno haya planteado "de forma prioritaria" al sector ganadero como receptor de las ayudas, tal y como UPA venía reclamando desde hacía tiempo, según ha dicho.



A nivel sectorial se han pronunciado los apicultores, que recibirán cinco millones de ayuda complementaria pero, a pesar de ello, creen que el montante es "insuficiente" debido a la situación de "ruina" por la que atraviesan.



Las previsiones de futuro que manejan los apicultores no son favorables, ya que estiman alrededor de un 90 % de pérdidas en la producción de este año y, por ello, han pedido más ayudas directas que alcancen los 10 euros por explotación.