Vota | ¿Está de acuerdo en aumentar nuestro gasto militar, como nos pide la OTAN?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado una reflexión a las formaciones políticas para que aparquen "cuestiones ideológicas" y respalden el compromiso que en materia de gasto de defensa ha contraído en la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Madrid: llegar al 2% del PIB en 2029.

Sánchez, en una comparecencia ante los medios al término de esa cumbre, ha mostrado su satisfacción al considerar que en ella se han cumplido todos los objetivos de España, país que ha dicho que ha fortalecido su imagen de seriedad, solvencia y compromiso con los aliados y "ha reforzado su posición en el escenario internacional".



La cita de los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN ha permitido aprobar el nuevo Concepto Estratégico, que fija las líneas de actuación de la Alianza en los diez próximos años.



Los acuerdos a los que se ha llegado comportan un aumento del gasto militar, y Sánchez ha trasladado al resto de líderes que España va a caminar en la dirección de conseguir el objetivo de un gasto en defensa correspondiente al 2% del PIB.



Esa era la meta que la cumbre de la OTAN de Gales de 2014 había fijado lograr en 2024, pero España está aún lejos de ese porcentaje ya que, según los datos de la Alianza, destina en la actualidad a ese cometido el 1,01 %.



Sánchez ya había avanzado la intención de ir aumentando ese gasto aunque no fuera posible cumplir la fecha de 2024, y este jueves ha fijado la meta del 2% del PIB para 2029, que ha precisado que no es un compromiso sólo con la OTAN, sino también con la Unión Europea.



Por tanto, habrá un incremento paulatino de ese gasto en los presupuestos generales del Estado, lo que implica que debe lograr los apoyos necesarios por parte de las fuerzas políticas.



El presidente del Gobierno ha explicado que pedirá en el Parlamento ese respaldo y que en el próximo proyecto de ley de presupuestos para 2023 ya se incorporará un aumento de la partida destinada a defensa.



"Quiero que esa propuesta sea un acuerdo de país", por lo que ha llamado a la reflexión y dejar de lado las "cuestiones ideológicas".



Sánchez ha puesto como ejemplo el cambio de Suecia y Finlandia, que han roto su neutralidad de décadas para pedir su ingreso en la OTAN, para considerar necesario que haya una reflexión en España en los partidos que se oponen al incremento del gasto en el ámbito de la defensa.



"En lo que yo represento como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, lo tenemos bien claro: sabemos a qué espacio pertenecemos, que es Europa, la Alianza, y vamos a defender esta posición en el Congreso", ha añadido.



España es en la actualidad el penúltimo país de la OTAN en gasto en defensa, sólo por delante de Luxemburgo, según el último informe hecho público por la Alianza en vísperas de la cumbre.



El jefe del Ejecutivo ha destacado de la cumbre de Madrid el mensaje de unidad y cohesión que han lanzado los socios y la demostración de fortaleza del vínculo euroatlántico ante la invasión rusa de Ucrania "que nos ha devuelto -ha dicho- al peor momento de nuestra historia".



El apoyo sin fisuras a Ucrania o el desbloqueo "histórico" del camino de Suecia y Finlandia hacia la OTAN han sido otros dos hitos que ha destacado de la reunión.



Respecto a las aspiraciones de España ha resaltado que se ha logrado que la OTAN considere también una prioridad el flanco sur, con una mención expresa al riesgo que supone la región del Sahel.



El nuevo Concepto Estratégico recoge igualmente el compromiso de la OTAN de defender "cada centímetro" de los países aliados ante cualquier ataque.



Una redacción a propuesta de España y que despeja dudas sobre la respuesta aliada ante cualquier amenaza a la integridad territorial de España en las ciudades de Ceuta y Melilla.



No obstante, Sánchez ha subrayado que esa defensa siempre se ha dado por hecha y que se ha creado un "debate artificial" respecto a la interpretación de lo que refleja el nuevo documento de la Alianza.



El jefe del Gobierno se ha referido también a la intención que le trasladó el pasado martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de aumentar de cuatro a seis los destructores de su país en la base naval de Rota (Cádiz).



Al preguntarle cuándo lo abordará el Consejo de Ministros y si espera contar para ello con el apoyo de sus socios de Unidas Podemos, ha respondido escuetamente: "Pronto" y "sí".



El presidente del Gobierno ha destacado que el resto de líderes ha considerado la cumbre de Madrid como "un gran éxito" y ha agradecido tanto el trabajo de la organización como la paciencia de los madrileños por las molestias que ha ocasionado para su movilidad.