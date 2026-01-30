Siro López habla claro sobre un posible regreso de José Mourinho al Real Madrid: "Hizo un gran trabajo, pero segundas partes nunca son buenas"

El Real Madrid perdió contra el Benfica 4-2 en la última jornada de la liguilla de la Champions League y se quedó fuera del 'top 8' de manera estrepitosa. Una derrota que, tras el fiasco de la Copa del Rey en Albacete, señala a Álvaro Arbeloa por haberse rendido a las estrellas, a las que parece haberles dado barra libre.

DPA vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid reacciona durante el partido de fútbol de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica

¿ESTÁ SEÑALADO ARBELOA?

Desde que el técnico salmantino cogió las riendas del primer equipo, parece que hay varios intocables como Vinicius, Mbappé o Bellingham. Y prueba de ello fue el malestar que evidenciaron Güler y Tchoaméni al ser sustituidos en la segunda parte del encuentro de Lisboa.

Arbeloa tan solo lleva unos días ejerciendo de entrenador del Real Madrid, pero ya han salido a la palestra los nombres de varios técnicos para hacerse cargo del banquillo madridista a partir de este próximo verano.

EFE Lisbon (Portugal), 28/01/2026.- Real Madrid's head coach Alvaro Arbeloa gives instructions during the UEFA Champions League soccer match between SL Benfica and Real Madrid, in Lisbon, Portugal, 28 January 2026. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Y entre esa lista de candidatos ha aparecido un viejo conocido de la afición blanca: José Mourinho. Quien, precisamente, fue el verdugo del Madrid este pasado miércoles en la Liga de Campeones.

¿PODRÍA VOLVER MOURINHO AL REAL MADRID?

Y Juanma Castaño preguntó a Siro López en El Partidazo de COPE sobre ese posible regreso del técnico portugués. "Hay una corriente, no sé si muy visible, de gente que piensa que Mourinho debe volver al Real Madrid de manera inmediata", afirmaba el director del programa.

EFE José Mourinho, durante el partido ante el Real Madrid

Y el comentarista, por su parte, dijo: "Mourinho es pasado. Está bien lo que hizo y creo que hay que agradecérselo porque volvió a recuperar el orgullo para el Madrid. En el aspecto deportivo creo que también hizo un buen trabajo, porque cuando llegó el Madrid llevaba cinco años cayendo eliminado en octavos de final de la Champions League. Se mejoró el equipo con su llegada, pero es que no había tan mal equipo como para caer repetidamente en octavos de final. Hizo un buen trabajo deportivo y sembró lo que después recogieron Carlo Ancelotti o Zidane".

Pese a defender a Mourinho, Siro López habló muy claro sobre esa posible vuelta al Madrid. "Dicho eso, pienso que su etapa ya está superada en el Real Madrid. Y yo soy de los que pienso que segundas partes nunca son buenas, aunque Zidane y Ancelotti son la excepción", comentaba.

Y para finalizar, el comentarista señalaba: "Creo que el futuro del Real Madrid no pasa por Mourinho. Y te digo más, Juanma, el problema del Madrid no es de entrenadores. Lo empecé diciendo de broma, pero lo digo muy en serio, fui tremendamente injusto con Ancelotti. Le culpaba por los malos resultados y el mal juego, pero me he dado cuenta de que lo que hacían los jugadores con Ancelotti también lo han hecho con Xabi Alonso y con Arbeloa; volverá a pasar lo mismo".