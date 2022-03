Vota | ¿Debe apoyar el PP las medidas económicas aprobadas por el Gobierno, como pide Pedro Sánchez?

El presidente de la Xunta y futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que las medidas del plan de choque para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania "llegan tarde y son manifiestamente mejorables", por lo que ha pedido al Gobierno que "rectifique" y no trate de imponerlo unilateralmente.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, que ha hecho un "primer análisis" de este plan, no ha querido adelantar el sentido del voto de su partido cuando el decreto llegue al Congreso, más allá de que, si no se modifica y enmienda, solo les "invita a no poder apoyar a un Gobierno que no quiere ser apoyado".



También ha negado categóricamente que la Xunta no haya planteado ninguna propuesta para este decreto de medidas, una crítica del Gobierno que "no resiste un vistazo, aunque sea descuidado, de las hemerotecas", ha asegurado, en referencia a la carta que le envió al presidente Pedro Sánchez en noviembre de 2021, a la Conferencia de Presidentes y al propio plan de choque del Ejecutivo autonómico. Para Feijóo está claro que "el principal interesado en que no haya acuerdo" sobre el plan de choque es el propio Gobierno y sus socios, porque no parece que esté buscando ese consenso cuando lo aprueba "por decreto, sin diálogo previo".



Tras el análisis realizado hoy por la Xunta, ha recriminado que el plan tiene "una falta de concreción" en uno de los problemas "más graves" que existe actualmente como son los precios energéticos, aparte de que "no hay una sola medida para contener el gasto burocrático". Además "no hay ni rastro de rebajas fiscales", ha criticado, tras lo que ha insistido en la necesidad de establecer "una bajada selectiva de impuestos" para paliar las dificultades que supone la inflación del 9,8 %.