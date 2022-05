Vota | ¿Cree que el Gobierno está manchando la imagen de los servicios secretos españoles?

El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha apuntado que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en su comparecencia ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, ha sido clara y "contundente" al informar de que todas las actuaciones realizadas por este organismo han sido respaldadas por la ley y ha incidido en que "no estamos en fase de ceses".

En rueda de prensa tras finalizar la comisión de secretos oficiales reunida durante casi cuatro horas para abordar el presunto espionaje a través del sistema Pegasus a políticos independentistas y también denunciado por el Gobierno, el portavoz socialista ha incidido en que ha sido una comparecencia "muy clarificadora" que "ha ayudado a conocer los detalles".



De hecho fuentes conocedores de lo tratado en la reunión han indicado a Efe que la directora del CNI ha aportado a los portavoces los documentos que acreditan que sus actuaciones con respecto al proceso independentista han contado siempre con autorización judicial.



Gómez ha informado a los medios de comunicación que han podido acceder a información y que Esteban ha profundizado también sobre algunas "desinformaciones que han circulado", en referencia al presunto espionaje también al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pero ha puntualizado que la comparecencia no ha "pivotado" sobre los móviles espiados a Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.



"Ha quedado claro que (el CNI) se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad", y ha reiterado que "no estamos en fase de ceses" sino que actualmente está la vía de la investigación interna y de las comparecencias.



"Estamos en fase de análisis, estudio e investigación", ha añadido tras destacar que "hay que dar credibilidad absoluta a lo que se dice desde las instituciones y no de otras instituciones que no son públicas y que pueden tener como estrategia desestabilizar".



El PSOE ha hecho una valoración "extremadamente positiva" de la comparecencia de Esteban y ha insistido en que el CNI "se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad".