Vota | ¿Cómo califica la labor de Alberto Núñez Feijóo en su primer año al frente del Partido Popular?

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado en Zaragoza que el partido está "mejor que hace un año" y se ha comprometido a que, "dentro de un año, España esté "mejor que hoy" porque su formación es la "única alternativa y garantía real" para el cambio más importante y necesario que el país requiere desde 1982.

Feijóo ha celebrado en Zaragoza el primer aniversario de su llegada al liderazgo del partido con un acto en el que se han entregado los carnés a algunas de las 12.000 personas que se han afiliado al PP en este tiempo, donde ha asegurado que "probablemente en el año 82 era necesario un cambio para consolidar la democracia con Felipe González" y probablemente desde entonces no ha sido tan necesario como ahora otro cambio "para las instituciones del Estado, la Constitución y la concordia".



Frente a un Gobierno que se "reduce día a día", que está "más dividido" y es la referencia "del pasado de España", el PP es un partido que crece y es "la referencia del futuro", ha apuntado.



Según el líder el PP, España lleva mucho tiempo padeciendo una política "frívola, inexperta y despreocupada", en la que la preparación no es importante y "un concejal de la oposición de un ayuntamiento puede convertirse en presidente del Gobierno, dar lecciones de experiencia y que, ante la incapacidad de resolver los problemas, señala a jueces, medios de comunicación, empresarios, ahora a los supermercados, y siempre a la oposición".



Feijóo ha ahondado en que "pedir a la gente del campo y los ganaderos que rebajen el precio de las materias primas es no tener ni idea de la agricultura y la ganadería en España" y el ejemplo "de la desconexión del gobierno con la realidad".



Por ello Feijóo se ha mostrado satisfecho de pertenecer a un partido como el PP, al que se afilió sin que nadie se lo pidiera "por convicción" en 2002, un partido que representa a las mayorías, "sin etiquetas" y que quiere sumar "conocimiento y talento", que se dedica a la España constitucional, de las autonomías, que defiende la monarquía parlamentaria y "la España europea y americana".



Y ello, frente a otros partidos que, al margen de los independentistas que "hoy mandan mucho", ha clasificado en tres tipos, entre los que ha destacado "los que dicen que no son partidos y son espacios" y necesitan parecer siempre nuevos aunque son los de siempre, llevan décadas en la política, "con las mismas rencillas de siempre", necesitan cambiar de nombre porque cuanto más conocidos son "menos les votan" y son "el populismo de siempre".



Otros son los partidos de Estado "que han dejado de serlo", ha dicho, y han pasado a ser "un movimiento cautivo de la voluntad de los intereses de un solo hombre" y han cambiado de opinión en todo "al tiempo que lo hacía su secretario general, abandonando los valores de la defensa constitucional mientras se pactaba con partidos que quiere derogar la Constitución".



El tercer tipo de partido, según Feijóo, es el que dice "que es como el PP pero siempre propone no votar al PP" y en los momentos importantes "siempre ayuda al señor Sánchez", por lo que "no es el PP".



Y por ello se ha erigido como la "única alternativa" a un cambio real en España y la única forma de "pasar página al sanchismo", porque el PP es "el partido con la mejor hora de servicio prestada al país en 40 años".



Feijóo ha estado acompañado en el acto, como ha destacado en el mismo, por el líder del PP en Aragón y actual alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la candidata a sucederle al frente del consistorio, Natalia Chueca, y la expresidenta de Aragón, alcaldesa de la capital aragonesa y expresidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi.