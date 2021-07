Vota | ¿Aprueba la gestión del Gobierno con los indultos y un posible referéndum de autodeterminación?

Una semana después de conceder los indultos a los líderes del procés y al día siguiente de reunirse con Pere Aragonès, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado el paso a las aspiraciones independentistas de un referéndum de autodeterminación en Cataluña: "El PSOE nunca jamás lo aceptará".

"No habrá referéndum de autodeterminación", ha zanjado Sánchez de forma solemne en una comparecencia en el Congreso apenas unas horas después de que el presidente de la Generalitat le reclamara en Moncloa esa consulta, la amnistía y el regreso de los que llama "exiliados”. Los partidos independentistas no han dado demasiada credibilidad al compromiso de Sánchez de que su partido nunca apoyará una reforma constitucional que dé luz verde a un referéndum de autodeterminación en el futuro.

"Denos tiempo", ha ironizado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha recordado que el propio Sánchez ya prometió que tampoco aprobaría los indultos. El propio Pere Aragonès ya ha avisado de que Cataluña "va a persistir en su voluntad de conseguir la independencia" y ha ofrecido a Sánchez "otras vías" para que el referéndum no tenga que tener el visto bueno de una amplia mayoría del Congreso como, por ejemplo, transferir la competencia a la Generalitat.

Tampoco se creen el compromiso de Sánchez los partidos de la derecha, que le han reprochado otras promesas incumplidas y han cargado duramente contra el presidente del Gobierno por una medida de gracia con la que solo busca perpetuarse en el poder. Sánchez ha reconocido que no hay garantías de que los indultos ayuden a resolver el conflicto catalán, pero para él "es evidente" que la vía judicial no lo soluciona por sí sola y ha apostado por explorar otras vías dentro de la Constitución. Ha defendido que la facultad del indulto es plenamente constitucional, no revisa la sentencia del Tribunal Supremo y solo supone el "perdón" y no la amnistía de los líderes del procés, que alerta, "no fueron juzgados por sus ideas".