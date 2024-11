¿Vive España el momento de mayor degradación institucional desde 1978, como denuncia Feijóo?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que están "la mayor degradación de la política española desde la Constitución del 78" y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber situado a la política española en una "situación sin límite".

Cargando…

Por eso, le ha reclamado "abrir una nueva etapa" y renunciar a la secretaría general del PSOE, una petición que se produce la víspera de que arranque el Congreso federal del PSOE en Sevilla que reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas.

Así se ha pronunciado Feijóo --al ser preguntado si el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, debe dimitir por la gestión de la DANA--, antes de intervenir en el XXIII Congreso de Directivos CEDE que se celebra en A Coruña.

CONTRAPONE LA ACTUACIÓN DE MAZÓN CON LA DE SÁNCHEZ EN LA DANA

"La gente está más pendiente de los sumarios, de las diligencias, de las imputaciones", ha replicado al invitar a Sánchez, ante el Congreso federal del PSOE, a "adoptar" una decisión. "Que pasa por retirarse de la secretaria general y abrir una nueva etapa en España", ha apostillado.

En cuanto a si cree que Mazón debe dimitir por su gestión en la DANA, Feijóo ha insistido en que éste "ha querido comparecer en las Cortes --valencianas-- inmediatamente". "Ha querido constituir una comisión de investigación", ha dicho, para recordar en que el PP también la ha planteado en el Senado.

"Vamos a saber la responsabilidad de cada quién y por qué no se hizo ninguna obra en el barranco del Poyo en seis años y medio, por qué no se avisó del caudal del barranco durante más de dos horas y por qué no se dictó una emergencia nacional" ante lo que ha calificado como "la mayor" catástrofe "en los últimos 50 años".

"INCUMPLIMIENTO" DE LA LEY

Feijóo ha reprochado, además, al Ejecutivo central un "incumplimiento de sus obligaciones y de las leyes". "Me avergüenzo del deterioro y de la degradación política en mi país", ha sentenciado, para asegurar que se ha pasado de "cada mes tener información sobre sospechas de corrupción", que vinculó con el presidente del Gobierno, a "cada día".

"Y en las últimas horas hemos conocido que Aldama -- el presunto conseguidor de la trama 'Koldo'-- se ha ratificado en todas las declaraciones ante el fiscal anticorrupción"; la imputación del hermano del presidente del Gobierno, del presidente socialista de Extremadura -- en alusión al secretario general del PSOE extremeño -- y hemos conocido la llamada al Tribunal Supremo del señor Lobato", ha añadido sobre la citación del exlíder del PSOE de Madrid.

"Para aclarar si ha habido filtraciones del fiscal general del Estado a Moncloa y de Moncloa a Lobato y hoy llamaban a declarar a una asesora que trabajaba para la mujer del presidente y otra ha dicho que ha llevado dinero a la sede de Ferraz", ha apuntado para insistir en lo que, a su juicio, ha llevado a una "situación límite" en política.