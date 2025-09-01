¿Se verá obligado Pedro Sánchez a convocar elecciones en este nuevo curso político?

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente antes de que acabe el mes de septiembre los apoyos parlamentarios que necesita para aprobar los presupuestos generales del Estado y que, si no lo logra, convoque elecciones.

"En el caso de que no lo haga, el Gobierno ya no necesita volver al Congreso de los Diputados. Que disuelva las Cortes y que dé voz a los españoles", ha afirmado en un discurso pronunciado en Aranjuez, donde el PP está celebrando la reunión de su Comité Ejecutivo para establecer su estrategia en este nuevo curso político.

El PP, ha explicado, va a hacer todo lo que esté en su mano para poner fin al "disparate" de no tener presupuestos y por ello ha encargado a un equipo de juristas un informe que estudie todos los posibles cambios legislativos necesarios para impedir que vuelva a repetirse el escenario actual, en el que están prorrogados los presupuestos de 2023 al no haber logrado Sánchez el apoyo de sus socios para presentar las cuentas anuales.

El objetivo de esta posible reforma es que, cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. Concretamente, se está estudiando la ley general presupuestaria y la Constitución para ver cuál es la propuesta jurídica y el rango adecuado, ha detallado el líder del PP.

"Ocurre en algunos otros ordenamientos jurídicos europeos y nos parece que en el ordenamiento jurídico español es imprescindible, dado que tenemos un Gobierno irresponsable", ha dicho Feijóo.

Según el líder popular, es "de sentido común" que si un Gobierno no tiene respaldo suficiente continuado para aprobar las cuentas, no puede seguir, ya que hacerlo supone que el siguiente presidente pueda hacer lo mismo y se llegaría "al absurdo" de que en España los gobiernos no tengan la obligación de someterse al criterio del Congreso y hagan "lo que les venga en gana" con el dinero de los españoles.

Eso, ha agregado, no es democracia, sino "despotismo presupuestario", y frente a ello el PP va a "dar la batalla".

Feijóo ha recordado su compromiso de que si un día es presidente y no logra sacar adelante unos presupuestos, disolverá las Cortes y convocará elecciones y ha precisado que en el momento actual a Sánchez ya no le vale solo con presentar presupuestos, sino que es necesario que se aprueben.

El líder del PP, que se encuentra reunido durante todo este lunes con los miembros de la cúpula del partido, ha afirmado en su declaración que las prioridades del curso político que arranca hoy para el Partido Popular son tres: la regeneración democrática, la política migratoria y la defensa del campo