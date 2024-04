Una víctima de inquiokupación explota en 'El Cascabel' de TRECE: "La administración no lo soluciona"

Isabel Casas denuncia que su inquilina lleva cuatro años sin pagarle el alquiler, con lo que la deuda asciende a más de 24.000 euros. "La administración no le pone ninguna solución. La gente honrada que pagamos nuestros impuestos somos los castigados que cargamos con toda la okupación", ha lamentado este lunes en 'El Cascabel' de TRECE.

Todo empieza años antes de la pandemia del covid. Isabel ayudó a su hijo a comprar una casa en La Coruña, pero en su trabajo le trasladaron de comunidad y decidió alquilarla para pagarse el alquiler que a su vez él iba a tener que pagar en su nuevo destino. Eran 450 euros al mes. La inquilina, una mujer solvente que encontraron a través de una inmobiliaria. En 2020 la inquilina deja de ingresar la renta, y como el contrato estaba a punto de expirar, el hijo de Isabel le manda un burofax para comunicarle que no renovarían.

¿Respuesta de la inquilina? "No me molesten". Según ha relatado Isabel Casas en TRECE, "no vamos nunca al piso, pero alguna vez se nos ha ocurrido ir cada cuatro meses. No contesta y le digo que está arruinando a mi hijo y me contesta que no le moleste".Desde entonces su deuda supera los 24.000 euros, más la hipoteca y los gastos que tienen que seguir pagando bajo amenaza de denuncia. Así que Isabel y su hijo llevaron este tema a los tribunales y la inquiokupa se declaró vulnerable. Mientras, el decreto antidesahucios sigue en vigor, recién prorrogado otro año más.

Manifestación contra la Okupación. FUENTE: EFE





En definitiva, cuatro años manteniendo a su inquiokupa y el problema es que Isabel y su hijo no ven ninguna posibilidad de que se solucione esta situación. Lo que lamenta la madre del propietario es que el culpable de esta inquiokupación es el decreto antidesahucios del Gobierno, porque aunque ha tenido efectos positivos, algunos han querido sacar provecho del decreto sin ser realmente vulnerables. Un caso que ha denuciado la Plataforma de Afectados por la Okupación.