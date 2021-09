Una psicóloga explica la situación de los afganos al llegar a España: "Están en shock y con mucha tristeza"

Este martes, 'El Cascabel' de TRECE ha contado con la psicóloga de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), María Ángeles Plaza, que ha explicado como están trabajando con los refugiados afganos que han llegado a Torrejón en los últimos días.

"Todavía estamos en una fase inicial intentando recolocar las personas que han ido llegando a Torrejón. Intentando facilitar los traslados a las familias, que son muy extensas para que puedan descansar, situarse en la realidad después de la situación tan difícil e insegura que han vivido", arrancaba su intervención. "Estamos todavía en la primera fase de esta emergencia que ha sido de un día a otro, situando a las familias en donde podemos considerar que van a ser espacios seguros para facilitar la seguridad interna dentro de la incertidumbre que están viviendo", apuntaba respecto a la reubicación de las familias que se está realizando de manera progresiva y espera completarse en los próximos días.

Al ser preguntado por si se están distribuyendo en centros por todo el territorio nacional, Plaza asegura que "hemos priorizado según la capacidad de centros y pisos que puedan estar en pisos porque son familias extensas con menores para que puedan estar todos juntos y siempre da sensación de mayor comodidad y seguridad, y también en centros de acogida porque hemos tenido que repartir un poco tanto".

Respecto a su estado, tanto físico, como mental, María Ángeles destaca el estado emocional "de shock" en el que se encuentran los afganos. "Físicamente agotados pero lo que más llama la atención es el estado emocional, de shock. Es una situación traumática, una salida abrupta del país que conlleva angustia, ansiedad, lleva una parte de alegría", contaba.

"La gente es consciente de la fortuna de poder haber montado en esos aviones respecto a otras personas, pero también mucha incertidumbre, culpa, el miedo, la angustia, ansiedad, preocupación, por todas las personas que he dejado atrás. Pero lo que podemos destacar es el estado de shock, tenían una vida que han perdido, no se muy bien donde estoy, llegan con maletas muy pequeñas, incluso con bolsas de plástico y desubicación. No saben donde están ni que les depara el futuro, frente a ese agradecimiento, porque están super agradecidas, debajo hay mucha tristeza, dolor e incertidumbre", concluía su testimonio.