Paula Belenda narra la ayuda que ofrece a afganos que todavía permanecen el país: "tienen muchísimo miedo"

Este jueves ha acudido a 'El Cascabel', Paula Belenda, que ha logrado llegar a España desde Kabul hace pocos días, para comentar la actualidad de como viven los afganos la situación que su país está padeciendo. "Todos los días he mantenido contacto con la gente que está allí. Mis amigos que están en Kabul, han ido al aeropuerto, intentar llegar hasta allí, esperar 24 horas ahí y lograr intentar salir del país. Mis amigos creo que están bien. Esta mañana recibí un vídeo de mi amigo con sus familiares dentro del aeropuerto, junto con los militares españoles y creo que han logrado salir del país en uno de los últimos aviones que se ha ido", ha afirmado Belenda, refiriéndose a su situación personal.

"No podían salir de casa porque habían trabajado del Gobierno y para gobiernos internacionales, entonces no podía salir. Me han ido pasando vídeos y fotos de los talibanes, de palizas, golpes a civiles, cierre de escuelas, echando a las niñas de los colegios... no es la imagen que intentan trasladar al mundo", ha explicado, comentando la imagen que los talibanes tratan de trasladar al mundo, escondiendo su cara más malvada. Respecto a la opinión que tienen los afganos que todavía permanecen en el país asiático, Paula ha explicado que "hay mucha gente que tiene el sentimiento de orgullo de plantarles cara, es el orgullo que tienen por su país. Pero tienen muchísimo miedo".

En cuanto a la situación en la que se encuentran las mujeres, que van a ver sus derechos muy reducidos, la afgana ha comentado que "las mujeres con las nuevas leyes, solo pueden ir con burka, salir con el acompañante masculino, y de momento, yo tenía un par de amigas que estaban haciendo ingeniería informática y no han vuelto a la universidad".

"Todo el mundo al que he intentado ayudar, ya han salido o van a salir, y mucha gente se va a quedar detrás. Tengo amigos que no tienen pasaporte y para ellos va a ser imposible. Y, ahora, no va a haber un pasaporte del estado afgano como tal, va a haber un pasaporte del emirato", ha concluido, comentando la situación a la que se van a enfrentar numerosos afganos.