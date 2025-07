Tomás Gómez acusa a Sánchez de “miseria política” y cuestiona su permanencia en el poder

Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez en una entrevista en el programa El Cascabel, donde ha afirmado que el actual presidente del Gobierno está actuando “con miseria política” y que su permanencia en La Moncloa responde a un intento de autoprotección frente a posibles consecuencias judiciales o políticas.

"Pedro Sánchez o estás con él, o eres un perseguido", ha sentenciado Gómez, acusando al presidente de la estrategia de atacar sistemáticamente a quienes muestran discrepancia, incluso dentro de su propio partido. En su opinión, esta actitud se ha evidenciado recientemente tanto con Felipe González, “referencia del socialismo español”, como con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, “el único presidente socialista que ha ganado con mayoría absoluta”.

“No es un demócrata convencido”: las motivaciones de Sánchez según Gómez

El exlíder socialista ha calificado a Sánchez como “un obseso del poder”, asegurando que su comportamiento actual no responde a una lógica democrática. “La democracia significa que los españoles deciden", ha recordado Gómez, quien ha insistido en que el presidente debería someterse a la voluntad ciudadana, convocando elecciones si fuera necesario. “No basta con resistir por resistir”.

Alamy Stock Photo



En su análisis, Gómez ha vinculado esta obsesión con una necesidad de mantener el control sobre los resortes institucionales: “Sánchez necesita ese poder para protegerse a él o a los suyos”. La lógica política y humana, ha dicho, no explica su empeño en continuar al frente del Ejecutivo “con todo lo que tiene encima y lo que puede venir”. Ha señalado directamente los próximos informes de la UCO y las adjudicaciones del gobierno, recordando que “son los gobiernos quienes hacen las adjudicaciones y luego otros los que montan las redes para las mordidas”.

“Ha corrompido moral y políticamente el país”

En opinión de Tomás Gómez, el problema no se limita a una corrupción económica. “La mayor corrupción de Pedro Sánchez ha sido la moral, la corrupción de la moral pública”, ha advertido. Ha criticado el deterioro institucional, acusando al presidente de establecer una dinámica de “dos Españas”, en la que “se perdona cualquier atrocidad del propio bando con tal de combatir al enemigo”.

Gómez ha lamentado que el PSOE “se haga el distraído” y no reaccione, a pesar de que el deterioro de la imagen pública y el escándalo crecen día a día. Aun así, ha reconocido que la fidelidad ideológica y el miedo a la derecha mantienen un suelo electoral sólido para el partido: “Hay voto que es casi como pertenecer a un equipo de fútbol”.

EFE



El exdirigente ha recordado que Sánchez está rodeado de las mismas personas que le acompañaron tras ganar las primarias del PSOE: “Es muy difícil pensar que no supiera lo que hacían. Estaba con ellos 24 horas, los consultaba cada día desde Moncloa”. En su opinión, si no sabía nada, sería aún más grave: “Tendríamos un presidente que no está capacitado para ejercer”.

Gómez concluyó con una reflexión demoledora: “Sánchez no eligió a personas equivocadas para hacer las cosas correctas, sino a personas correctas para hacer las cosas equivocadas”.