The Financial Times critica la amnistía de Sánchez: "Amenaza el Estado de derecho en España"

"La prensa internacional es en general bastante negativa, indican que se está creando una situación de inestabilidad", así ha empezado su intervención la abogada y fundadora de #INSPIRINGIRLS, Miriam González Durántez, en 'El Cascabel'.



González Durántez ha publicado un artículo sobre la situación que se vive en estos momentos en España respecto a la próxima aprobación de la Ley de Amnistía. Un texto que The Financial Times ha titulado de manera muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez: "La amnistía a los separatistas amenaza el Estado de Derecho español". Además, el mismo periódico británico conmina a la comunidad internacional a reaccionar ante el pacto entre el PSOE y los separatistas, en el subtítulo del artículo deja claro que "el acuerdo de coalición debe ser condenado por los defensores internacionales de los principios democráticos".



Pese a todo, González Durántez, no cree que Europa vaya a inmiscuirse en una situación interna como la que está viviendo España: "La UE tiene dificultades para ver cuál es el gancho para iniciar un proceso" respecto a las comisiones parlamentarias que el pacto PSOE-Junts establecen para 'vigilar' la acción judicial. Aunque, la abogada advierte que la positiva imagen que tenía la comunidad internacional sobre el Gobierno de Sánchez podría verse afectada por la inestabilidad que está viviendo España ahora mismo.