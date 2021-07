El testimonio de una víctima de estafa de alquiler vacacional: "La página sigue todavía activa en internet"

Rocío Casado, víctima de una estafa, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos cómo le ocurrió este hecho en el que ha perdido más de mil euros por el fraude de una vivienda de verano inexistente.

“Busqué vivienda para irnos de vacaciones con mi familia y caí en esta trampa, alquilé un chalet en el que se veía 5 habitaciones, piscina y dejaban verlo, después me hicieron registrarme en la web, a partir de ahí me mandaron un mail para elegir las fechas disponibles, por WhatsApp me dijeron que tenía que hacer la transferencia en 24 horas si no quería perder la reserva, así lo hice y pasados unos días para hacer el cheque me acordé de llamar para ver la ubicación y resulta que no existía el teléfono” explica Cuadros.

"Pagué la fianza, llamé y el número no existía"

“Yo soy de La Guardia (Toledo) y me iba a ir de vacaciones a Chiclana (Cádiz) unas 8 noches y pagué 1050 euros en total, que era la fianza de entrada. A raíz de esto, busqué personas que le haya pasado esto en foros que han contactado conmigo para interponer unas 30 familias estafadas una demanda conjunta para hacer ruido y que puedan investigar más, de hecho, esta página sigue activa en Internet” relata Rocío.

Rocío cuenta que “fui a Madrid y denuncié y me dijo el policía que intentase buscar más gente que estuviera afectada y es lo que estoy haciendo, he encontrado mucha gente que ha caído en esta trampa, lo que hay que intentar es que la gente no caiga y se atrape a esta banda”. “Lo hemos vuelto a intentar y hemos tenido suerte para tener nuestras vacaciones porque conocemos a un hombre en Cádiz que nos ha dejado su habitación para unos días” dice Rocío finalmente.