Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 9 de marzo: el enfrentamiento entre Ortega Smith y Abascal

El programa contará con una entrevista al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, quien presenta su libro Una verdad incómoda y reflexiona sobre cuestiones morales y políticas como si es posible perdonar lo imperdonable. Además, se analizarán las consecuencias económicas del conflicto bélico en Oriente Próximo, con el impacto del petróleo por encima de los 100 dólares y la subida del precio de la energía, junto al análisis del Juan Rodríguez Garat, almirante retirado. El programa también abordará la crisis interna en Vox tras el enfrentamiento entre Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, con la valoración del exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras. Por último, se comentarán las últimas encuestas en Castilla y León y la situación política con Pedro Sánchez en campaña, junto al análisis de José Miguel Silva, director de análisis de Target Point.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.