Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 6 de abril: las palabras de Trump sobre el final de la guerra con Irán

El programa El Cascabel de esta noche abordará la actualidad política y judicial con especial atención al caso de José Luis Ábalos, analizando sus últimas informaciones y su entorno con la participación de Leopoldo Bernabéu, periodista de Leo Radio, Arturo Criado, subdirector de El Español, e Ignacio Camacho, periodista de ABC, quienes también compararán este asunto con el caso Kitchen junto a Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo. Además, se analizará la última hora internacional con la comparecencia de Donald Trump, de la mano de David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington, y se explicarán las claves del inicio del juicio del caso mascarillas con Jesús Villegas, magistrado. El programa también tratará la polémica en torno al entorno político de Santos Cerdán y las reacciones dentro del Gobierno, así como el impacto económico de la Semana Santa en el empleo con José María Carnero, hermano mayor del Calvario de Sevilla, y Antonio Botías, cronista oficial de Murcia y mayordomo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Los colaboradores Bieito Rubido, Esther Jaén y Julio Llorente completarán el análisis de los temas más destacados de la jornada.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.