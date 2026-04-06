Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 6 de abril: las palabras de Trump sobre el final de la guerra con Irán
El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día
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El programa El Cascabel de esta noche abordará la actualidad política y judicial con especial atención al caso de José Luis Ábalos, analizando sus últimas informaciones y su entorno con la participación de Leopoldo Bernabéu, periodista de Leo Radio, Arturo Criado, subdirector de El Español, e Ignacio Camacho, periodista de ABC, quienes también compararán este asunto con el caso Kitchen junto a Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo. Además, se analizará la última hora internacional con la comparecencia de Donald Trump, de la mano de David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington, y se explicarán las claves del inicio del juicio del caso mascarillas con Jesús Villegas, magistrado. El programa también tratará la polémica en torno al entorno político de Santos Cerdán y las reacciones dentro del Gobierno, así como el impacto económico de la Semana Santa en el empleo con José María Carnero, hermano mayor del Calvario de Sevilla, y Antonio Botías, cronista oficial de Murcia y mayordomo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Los colaboradores Bieito Rubido, Esther Jaén y Julio Llorente completarán el análisis de los temas más destacados de la jornada.
EL CASCABEL
A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.
Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.