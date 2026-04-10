Marc Vidal, inversor: "Sobre vivienda hay un tema que se habla poco y es el coste de oportunidad; invertir los ahorros en una hipoteca es renunciar a un negocio y a formación"

El acceso a la vivienda en España ha alcanzado un punto crítico. Tanto la compra como el alquiler marcan máximos históricos de forma simultánea, creando una situación que el analista económico Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE', ha calificado como una trampa. Según Vidal, los datos son alarmantes: "para adquirir una vivienda con un salario medio en este país se precisan 16 años de sueldo íntegro y sin gastar en nada más, el doble que en 2007".

Uno de los aspectos menos visibles de esta crisis es el coste de oportunidad. Vidal ha explicado que cuando "una familia joven compromete su ahorro acumulado durante años en la entrada de una hipoteca, no solo firma un préstamo, sino que renuncia al capital que tiene para un negocio, para formación o para una inversión financiera". Este sacrificio financiero limita enormemente las opciones de futuro de los ciudadanos.

Una trampa sin salida

A diferencia de ciclos económicos anteriores, la vía de escape del alquiler ya no es viable. En otros tiempos, quien no podía comprar, alquilaba para liberar capital y mantener su movilidad económica. Sin embargo, hoy "el alquiler consume una proporción de la renta tan grande que hace imposible acumular". Ante este escenario, el propio Carlos Herrera lo ha definido como una "trampa", a lo que Vidal ha asentido, asegurando que el resultado es "una transferencia silenciosa e intergeneracional de riqueza".

El problema real no es que los pisos sean caros, es que los salarios son bajos"

Para el analista, la raíz del problema no está en el precio de los inmuebles. "El problema real no es que los pisos sean caros, es que los salarios son bajos", ha sentenciado. Esta debilidad salarial se debe, según ha explicado, a que "el modelo económico español se cimenta en sectores todavía de baja productividad", lo que provoca que las cifras de crecimiento macroeconómico no se correspondan con la economía real de las familias.

La 'insolvencia social' del empleo

Marc Vidal también ha puesto el foco en cómo las cifras oficiales de empleo pueden ser engañosas. Ha señalado que "los contratos parciales, los empleos estacionales y los fijos discontinuos inflan los registros sin traducirse luego en capacidad adquisitiva real". Esta situación genera lo que el experto denomina "insolvencia social", resumiéndolo en una frase contundente.

Trabajan mucho más, pero repartimos mucho menos"

Esta insolvencia, ha detallado Vidal, alimenta un ciclo vicioso conocido en economía como "poverty trap" o trampa de la pobreza. "A menos solvencia, menos demanda; a menos demanda, menos inversión; y a menos inversión, menos tejido productivo capaz de pagar mejores salarios", ha argumentado.

Una solución que requiere 'luces largas'

La solución, por tanto, no es tan simple como parece. Marc Vidal ha concluido que, aunque es necesario "construir más vivienda", la clave pasa por una medida más compleja y difícil de aplicar en el panorama político español: tener "más luces largas". Es decir, se necesita una visión a largo plazo para reformar el modelo productivo y mejorar los salarios, una tarea que, según el analista, se presenta muy complicada.