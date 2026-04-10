Kian (14 años) habla 4 idiomas y no puede representar a España en la ONU porque es iraní y le han prohibido entrar en Estados Unidos

Se llama Kian, tiene 14 años y un expediente académico impresionante. Llegó a Madrid con siete años desde Irán y habla cuatro idiomas. Su brillantez le ha llevado a ser seleccionado entre 1600 alumnos para representar a la Comunidad de Madrid en un programa de élite en la sede de la ONU en Nueva York, el Global Classrooms. Sin embargo, Kian no podrá viajar.

La razón es que Estados Unidos le ha denegado el visado de entrada por tener pasaporte iraní, alegando protección de terroristas extranjeros. La decepción para el joven y su familia es "tremenda", como ha contado su madre, Nasim, en el programa ‘Herrera en COPE’ con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.

Nasim ha explicado en la radio que su hijo "se siente muy mal después de casi 7 meses trabajando muy fuerte". El rechazo fue tajante en la embajada: "Solo con ver el pasaporte iraní, nos dijeron que no, y sin mirar los documentos, sin dejarnos explicar el caso, solo nos dijeron que no. Es para proteger a Estados Unidos".

Huir para empezar de cero

La familia de Kian es crítica con el régimen de los ayatolás. De hecho, huyeron de Irán hace siete años "para proteger a sus hijos", especialmente al mayor, que se posicionaba en contra del régimen. Nasim lamenta que las autoridades estadounidenses no se hayan molestado en conocer su historia. "Creo que a Estados Unidos da igual quién eres, solo con tu pasaporte o con tu nacionalidad, o a veces con tu lugar de nacimiento también, no te dejan entrar", ha afirmado.

Ella, que es médico, ha relatado las dificultades que ha encontrado en España, donde ha esperado "casi 5 años para homologar los documentos" de su país. También ha compartido la angustia por su familia en Irán, con la que es "muy difícil conectar porque no hay Internet", y el miedo de que a su madre le pueda pasar algo.

Cuando tienes cáncer, no puedes estar paracetamol, tienes que quitar el cáncer para que sigues viva" Nasim Sobre el fin de la guerra

Preguntada por un final al conflicto, Nasim, que se define como "no político", ha usado una dura metáfora: "Cuando tenemos cáncer, lo tenemos que quitar, o por lo menos hacer algo para que desaparezca". Ha añadido que un régimen que "no protege a su gente y además está haciendo daño a los demás países, tenemos que hacer algo". Ha reconocido que, por decir esas palabras, no tiene "seguridad", pero ha insistido: "Cuando tienes cáncer, no puedes estar paracetamol, tienes que quitar el cáncer para que sigas viva".

Kian: "El resultado no estaba determinado por mis acciones"

El programa ha emitido unos audios grabados de Kian, que a esa hora estaba en clase en el instituto Severo Ochoa de Alcobendas. El joven ha confesado sentirse "bastante frustrado, porque después de 3 conferencias y una entrevista, me sentí como que el resultado no estaba determinado por mis acciones, mis decisiones".

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En Nueva York, ha explicado, iba a participar en debates para "intentar encontrar una solución a nuestros problemas y poder colaborar con los países". Aunque aún no tiene claro su futuro, sus intereses se debaten entre "la historia, la geopolítica, pero también un poco estoy interesado en en biología".

Sobre sus recuerdos de Irán, Kian ha mencionado que la vida "no era muy distinta a la de España", pero sí ha señalado diferencias en la educación, con una "asignatura obligatoria que enseñaban cosas del Islam". Ya en España, se ha dado cuenta de que allí "censuraban muchas cosas, o las contaban parcialmente o directamente ni siquiera las mencionaban".

Su mayor deseo para su familia es "que tengan vidas normales, que puedan vivir de manera fácil, que no haya amenazas a sus vidas". Para su país de origen, su sueño es "un país libre, un país económicamente estable y un país no en guerra".