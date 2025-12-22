COPE
Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 22 de diciembre: resaca electoral en Extremadura

El programa de El Cascabel de este lunes centra su atención en la resaca electoral en Extremadura y su lectura política a nivel autonómico y nacional. A lo largo de la noche se analizan los resultados, las reacciones del Gobierno, del PP, de Vox y del PSOE, así como el impacto que pueden tener para Pedro Sánchez. Para el análisis territorial interviene David Vigario, corresponsal de El Mundo en Extremadura, mientras que la interpretación política y mediática corre a cargo de Bieito Rubido, director de El Debate, Paco Castañares, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, e Ignacio Camacho, periodista de ABC. Además, el programa aborda la lectura nacional de los comicios, la situación del Gobierno tras los resultados y las amenazas de Koldo al PSOE, asunto que se comenta con Irene Tabera, periodista de OKDiario.

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

Ana Samboal

Ana Samboal

Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

