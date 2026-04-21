Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 21 de abril: las condiciones de Ábalos y Koldo en prisión

El programa centrará la atención en las nuevas informaciones del caso Ábalos-Koldo, especialmente en los viajes oficiales de Jésica presuntamente financiados con dinero público, con el análisis de Javier Chicote, jefe de Investigación de ABC, y la participación de Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, quien abordará también la polémica sobre si dos exministras pudieron faltar a la verdad en relación con reuniones con el intermediario. Además, se tratarán las condiciones de Ábalos y Koldo en prisión, con Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP UGT, así como las revelaciones sobre el supuesto pelotazo inmobiliario vinculado a la SEPI, analizadas por Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo. En el ámbito económico, el programa incluirá una entrevista con Joan Bonet, director de Estrategia de Mercados y Asesoramiento de Banca March. También habrá espacio para la actualidad taurina, con la evolución de Morante de la Puebla comentada por Máximo García Padrós, cirujano jefe de la plaza de Las Ventas, y para la actualidad internacional, con la última hora del viaje del Papa a África de la mano de Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.